Insediamento dell’Arcivescovo Colaianni, i saluti istituzionali

Per l’ingresso in diocesi di S. Ecc. Mons. Biagio Colaianni, le Istituzioni hanno voluto portare il loro saluto. Riportiamo di seguito gli interventi:

Oggi accogliamo con gioia il nuovo Arcivescovo Metropolita di Campobasso – Bojano, Mons. Biagio Colaianni. Un saluto cordiale al Sindaco di Castelpetroso, ai Prefetti di Campobasso e

Isernia, ai parlamentari, alle autorità civili, militari e religiose, che oggi tutte insieme sono qui, nella Basilica dell’Addolorata, a Castelpetroso, per dare il benvenuto a Sua Eccellenza

Mons. Colaianni.

Non solo l’Arcidiocesi che Lei è stato chiamato a guidare da Papa Francesco, bensì tutta la Regione, oggi, La accoglie in un clima di festa e speranza. C’è stata grande attesa per il Suo arrivo sul nostro territorio e i molisani sapranno farLa sentire, sin da subito, a casa.

Conoscerà presto il popolo molisano, molto simile a quello lucano. Siamo persone semplici, tenaci e legate ai veri valori cristiano-cattolici, alle tradizioni che caratterizzano le singole comunità locali.

Tutta la comunità diocesana e non solo aspetta, con ansia, di conoscerLa per iniziare a condividere le prime esperienze insieme al loro nuovo Pastore.

Sul territorio, all’interno della comunità, troverà un clima di condivisione e di lavoro in sinergia, perché i molisani sapranno lavorare in squadra e, quando lo fanno, riescono a raggiungere i propri ambiziosi obiettivi.

Sono sicuro che Lei lavorerà in continuità, con spirito di servizio, dedizione e attenzione a famiglie, giovani, fasce deboli della popolazione, persone in difficoltà, così come ha fatto

Sua Eccellenza Giancarlo Maria Bregantini, l’Arcivescovo che l’ha preceduta e che, oggi, salutiamo e ringraziamo per quanto fatto, in tutti questi anni, per l’Arcidiocesi Campobasso – Bojano e, più in generale, per tutta la comunità molisana. Da parte mia, Eccellenza ci sarà una continua collaborazione, in maniere serena e sincera, perché soltanto insieme possiamo raggiungere gli obiettivi più importanti, lavorare per il bene comune.

Benvenuto e buon lavoro da parte di tutti noi! Ing. Francesco Roberti Presidente Giunta Regionale del Molise

Rivolgo alle Autorità civili, militari e religiose, a tutti i presenti, un cordiale saluto. Nella veste di rappresentante del Governo nella provincia di Campobasso, ma anche mia personale, sono onorata, in questa importante giornata, e in questo luogo così evocativo, di porgere a Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor Biagio Colaianni, il più vivo e caloroso benvenuto, quale guida pastorale della comunità dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano. Una comunità operosa, Eccellenza, impegnata a preservare la sua storia e le sue tradizioni, e nel contempo determinata a risolvere i problemi del presente e ad affrontare le sfide del futuro. Una comunità rispettosa delle istituzioni, civili e religiose, e capace di custodire ed alimentare i più alti valori umani e sociali. Sono sicura, Eccellenza, che il suo Ministero illuminerà il cammino dei fedeli di questa Arcidiocesi. Sono altrettanto certa che il suo Ministero vorrà innestarsi nel solco

di quella proficua collaborazione con le istituzioni, consolidata in questo territorio anche grazie al Ministero di Monsignor Giancarlo Bregantini, che saluto e ringrazio. Una collaborazione basata sul condiviso obiettivo della realizzazione del bene comune, con un ‘attenzione particolare alle categorie più vulnerabili e più fragili. Una collaborazione che poggia altresì su valori condivisi di solidarietà e di pace, di centralità e di rispetto della persona umana, anche presenti nella Carta costituzionale. E la Sua guida pastorale saprà essere di nutrimento e di sprone per la crescita di quell’etica del servizio pubblico che deve guidare l’operato delle donne e degli uomini delle istituzioni. Un ‘etica rivolta ad intercettare i bisogni della collettività e a costruire percorsi virtuosi per il miglioramento delle condizioni di vita della comunità.

E mi fa particolarmente piacere poter dire che in questo mio primo anno di attività nella provincia di Campobasso ho potuto verificare come tali percorsi virtuosi rappresentino un ‘esperienza quotidiana. Esperienza fondata sulla volontà e sulla capacità delle diverse

componenti della realtà istituzionale e sociale di confrontarsi e di muoversi in modo

unitario ed armonico. Eccellenza, nella convinzione che tale realtà potrà contare sulla Sua

guida illuminata per affrontare con condivisione e partecipazione la complessità dei

tempi presenti, Le porgo i più vivi e sinceri auguri per l’inizio del Suo Ministero. Michela Lattarulo Prefetto di Campobasso

Eccellenza Reverendissima, desidero esprimerLe i miei più sentiti e sinceri auguri per

la Sua missione nella Diocesi di Campobasso-Boiano che comprende anche 6 Comuni

della provincia di Isernia, territorio dalle antiche origini, pieno di arte, di persone belle

e accoglienti. La sua figura e la sua esperienza pastorale saranno un punto di riferimento

fondamentale non solo per la comunità cattolica, ma anche per quella civile, nel

percorso di vita e nelle difficoltà che ogni giorno, con impegno, deve affrontare e

superare A lei il compito di canalizzare questo impegno. A noi, Istituzioni, il dovere di supportarla. E a riguardo, le rinnovo la piena e incondizionata disponibilità nel costruire condivisi percorsi di crescita in un contesto territoriale ove lavoro, servizi, immigrazione e

legalità rappresentano temi di forte attualità. Auguri di buon lavoro, Eccellenza, nel Suo nuovo cammino spirituale in questa terra e in questa comunità. Franca Tancredi Prefetto di Isernia

Eccellenza Reverendissima, Monsignor Colaianni, dal popolo di Castelpetroso e dei 46 Sindaci della nostra Diocesi di Campobasso-Boiano Le rivolgo il più caloroso benvenuto nella nostra comunità. È un grande onore oggi poterla accogliere nella nostra Basilica, un luogo santo e di riflessione in cui chiunque può cercare riparo e risposte alle tante difficoltà della vita. È un gioiello incastonato nelle rocce del massiccio del Matese, la nostra montagna, una grande risorsa che madre natura ci ha donato e che ci identifica come un popolo forte e determinato ma che oggi più che mai ha bisogno di risposte concrete da parte delle istituzioni civili e religiose. Il suo arrivo riempie di gioia e speranza le nostre comunità, piccole comunità in aree interne che soffrono lo spopolamento e il calo demografico, che subiscono la riduzione dei servizi e la carenza delle infrastrutture. A Lei garantiamo la massima collaborazione per approfondire la conoscenza del territorio e cercare di sviluppare, insieme, azioni di supporto morale e materiale in favore della nostra gente. Michela Tamburri Sindaco di Castelpetroso