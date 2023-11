Inaugurazione di una panchina rossa presso l’IPIA Montini di Campobasso

In occasione del 25 novembre gli studenti dell’IPIA MONTINI in Via San Giovanni a Campobasso hanno realizzato una panchina rossa con materiale di recupero per sensibilizzare la scuola al tema di grande attualità della violenza sulle donne.

Gli studenti, alla presenza della sindaca di Campobasso Dott.ssa Paola Felice hanno letto delle riflessioni maturate nei giorni scorsi durante le lezioni per una presa di coscienza sulla violenza di genere evidenziando che non è solo una aggressione fisica ma comprende anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, violenze sessuali e persecuzioni.

La sindaca in dialogo con le classi presenti all’incontro, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento dell’identità della donna e di tutti i diritti che nel tempo ha saputo conquistare attraverso il coraggio di raggiungere la propria emancipazione.

Parlare di violenza di genere in una scuola esclusivamente maschile – ha dichiarato la sindaca – mi ha dato la possibilità di spostare il focus sul ruolo attivo degli uomini rispetto al tema. Ruolo che a mio avviso deve essere di vicinanza alle proprie donne – amiche, sorelle, mamme e compagne – che devono essere protette e rispettate sempre.

Un momento importante per i ragazzi che con i loro pensieri spontanei riconoscono nella donna i veri valori della vita.