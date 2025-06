In occasione dell’iniziativa “Campobasso Previene” spazio al fascicolo sanitario

In occasione dell’iniziativa “Campobasso Previene”, organizzata da Regione Molise, ASReM, Comune di Campobasso e Consulta dei Servizi Socio-Sanitari per la Tutela della Sanità Pubblica del Comune del capoluogo, dedicata a screening ed approfondimenti tematici, spazio è stato dato anche al Fascicolo Sanitario Elettronico. All’interno del seminario promosso da Cittadinanzattiva. l’ing. Nicola Zappone, responsabile tecnico del FSE, si è soffermato sull’importanza di connettersi al fondamentale strumento telematico. All’interno del Fascicolo, infatti, è possibile trovare la storia clinica dei cittadini. Il sistema, oltre a consentire all’utente di consultare, gestire e condividere le informazioni sanitarie con i professionisti del settore, migliora la continuità delle cure e la qualità del servizio. Come collegarsi al FSE? Con SPID, CIE o CNS.

“Il futuro della salute – ha sottolineato l’ing. Zappone – passa per il Fascicolo Sanitario Elettronico”