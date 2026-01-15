In difesa della sanità pubblica e del diritto alla salute: Campobasso al fianco di Isernia

L’Amministrazione comunale di Campobasso parteciperà domenica 18 gennaio a Isernia alla fiaccolata in difesa della sanità pubblica. Un’iniziativa civile e politica di grande valore, promossa dal sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che da giorni ha piantato una tenda davanti all’ospedale della sua città per difendere un diritto universale e sacrosanto: quello alla cura e alla salute per tutti i cittadini, in ogni angolo del Molise.

«La sua battaglia è anche la nostra – ha dichiarato la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte – ma è soprattutto la battaglia di tanti, troppi cittadini che oggi si trovano costretti a rinunciare a curarsi, a rivolgersi alla sanità privata o ad attendere tempi biblici anche solo per un esame di routine. La mobilitazione di Piero è l’espressione di una società civile che chiede di essere ascoltata, non solo durante le campagne elettorali, ma soprattutto nei momenti di reale bisogno.

È una richiesta forte rivolta alle istituzioni, e quindi anche alla politica, affinché si vada oltre l’ordinaria amministrazione e si affrontino con coraggio i limiti burocratici che troppo spesso gravano sulle fasce più deboli della popolazione. Questa è una battaglia per restituire dignità a tutti i presìdi ospedalieri pubblici del Molise e agli operatori sanitari che, con spirito di abnegazione, continuano a lavorare in condizioni difficili, spesso precarie e sotto organico».