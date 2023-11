ilvaloredelrispetto – Incontro formativo sulla violenza di genere rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole

Si è tenuta il 16 novembre, presso l’IIS Pertini di Campobasso, promosso dal Prefetto di

Campobasso Michela Lattarulo e dalla Dirigente reggente dell’Ufficio Scolastico Regionale del

Molise Maria Luisa Forte, la giornata di formazione sulla “Violenza di genere: aspetti normativi e

psicologici”, rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia che hanno aderito al bando di concorso “#ilvaloredelrispetto”.



Due esperti del settore, il Sost. Commissario Dott.ssa Petrucci ed il Ten. in congedo Dott.ssa Petrella, in rappresentanza della Questura e dell’Arma dei Carabinieri di Campobasso, hanno approfondito – anche in vista della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del prossimo 25 novembre – la tematica della violenza di genere, stimolando il confronto con i ragazzi sui risvolti psicologici e sulla normativa a tutela dei soggetti vulnerabili, tra cui quelli del “codice rosso”, dello stalking, del revenge porn.



L’attività formativa è stata anche prodromica alla produzione, da parte dei giovani partecipanti, di uno slogan o di uno spot di comunicazione sociale sul tema, che saranno poi oggetto di valutazione da parte di una apposita Commissione e di premiazione dei vincitori con premi esperienziali di matrice culturali, messi a disposizione dal Parco Archeologico di Sepino e dalla Fondazione Molise Cultura.



Grande interesse hanno suscitato le argomentazioni esposte dalle formatrici, che hanno supportato la teoria con la pratica vissuta nel proprio lavoro, stimolando nei ragazzi una maggiore consapevolezza sul tema, come condiviso nel feedback di chiusura.