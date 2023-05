Il più importante Career Day dei 40 anni UniMol, con oltre 50 aziende nazionali e internazionali e istituzioni

Martedì 30 maggio, dalle ore 10.00, all’interno PalaUniMol – Campus universitario di Vazzieri, viale Manzoni a Campobasso – oltre 50 aziende, nazionali e internazionali, a disposizione per incontrare studentesse, studenti, laureande/i, laureate/i, dottorande/i, dottori e Dottoresse di ricerca.

Sarà una giornata importante e un’opportunità davvero significativa per confrontarsi concretamente con le richieste del mercato del lavoro, un momento cruciale e d‘insieme per farsi conoscere dai grandi stakeholder, una vetrina privilegiata per di-mostrare talenti e competenze per il lavoro che verrà.

L’evento, organizzato dalla Delegata al placement, tirocini e trasferimento tecnologico, prof.ssa Francesca Di Virgilio, in collaborazione con il Settore Placement di Ateneo, è il più importante Career Day dei 40 anni del nostro Ateneo – ricco di prospettive e di opportunità, nazionali ed internazionali, senza tralasciare inclusione e accessibilità.

In considerazione del rilevante riscontro da parte delle aziende e delle istituzioni, quest’anno, per la prima volta, sarà il PalaUniMol ad ospitare il Career Day e le novità non finiscono qua. Il programma della giornata, arricchita da diversi appuntamenti vede alle ore 11.00 gli indirizzi augurali e di benvenuto del Rettore, prof. Luca Brunese e la presentazione della prof.ssa Di Virgilio.

A seguire il dott. Aldo Razzino – CEO Open Data Playground & Open Search Network – che parlerà de “Le attività di headhunting dei profili stem italiani e nel mondo”.

Altro elemento di novità e distintivo di questa edizione del Career Day sarà, infatti, la presentazione, curata dal prof. Fabio Ferrucci, Delegato alla Disabilità, di My Employability Special, il nuovo servizio per l’inserimento lavorativo dedicato agli studenti e alle studentesse con disabilità e Dsa.

Non resta che preparare il CV e presentarsi, incontrare le aziende e sostenere colloqui individuali, di lavoro e conoscitivi.

D’altra parte continuare a promuovere, consolidare e ampliare l’integrazione tra la formazione universitaria, istituzioni e il mondo del lavoro, orientando le scelte professionali rappresenta, oggi più che mai, l’elemento chiave, prioritario e di rilievo delle attività di UniMol, e ancor più del Placement di Ateneo.

Si chiude mercoledì 31 maggio, alla 10.30, nella Sala Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, dove ci sarà la prima attività di assessment a cura della prof.ssa Michela Cortini per l’inserimento lavorativo dedicato agli studenti e alle studentesse con disabilità e Dsa.