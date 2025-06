Il Nostro Quartiere San Giovanni: l’associazione compie 30 anni e festeggia con un cartellone di grandi eventi

ciale che, oltre al tradizionale Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione, prevede un evento particolare e un incontro-dibattito. Si parte lunedì 28 luglio con il concerto del gruppo salentino Arakne Mediterranea mentre la sera successiva sarà protagonista il giornalista Domenico Iannacone con il suo “Racconto del reale”. Nei giorni successivi, fino all’8 agosto, sul palco del parco Eduardo De Filippo saranno in scena le varie compagnie teatrali protagoniste del festival. Il cartellone con tutti i dettagli delle iniziative in programma sarà presentato con una conferenza stampa la mattina di martedì 15 luglio (ore 11), sempre al parco. Giovedì 17 luglio alle 19 ci sarà un incontro-dibattito per celebrare i 30 anni di attività dell’associazione con la partecipazione dei sindaci che si sono avvicendati negli ultimi 30 anni al governo della città, per ragionare sull’impegno civile del volontariato a Campobasso.

“Il Nostro Quartiere San Giovanni” è nata nell’agosto del 1995 su iniziativa di un gruppo di persone che incominciano ad incontrarsi, in un garage, e s’interrogano su quale risposta dare alla situazione che si era creata in quel quartiere di periferia nato in maniera disordinata con un concentrato di caseggiati popolari, con l’assenza totale di ogni servizio degno di una città e con le conseguenti problematiche d’integrazione.

“Il primo impatto dell’associazione – ricorda la presidente Carmen Gioia – non è stato facile perché gli abitanti erano molto diffidenti, con molta pazienza e coerenza siamo riusciti a far capire che volevamo essere con loro senza pretendere niente. Abbiamo operato e operiamo per fare in modo che tutti i cittadini abbiano voce nei loro diritti spesso violati e disattesi”. Sul festival teatrale, vero fiore all’occhiello tra le attività dell’associazione, la presidente ricorda: “L’idea di fare teatro a San Giovanni ha mosso i primi passi poco dopo la nascita dell’associazione con un laboratorio chiamato ‘Chi è di scena’, al quale partecipavano anziani del centro sociale del posto e alunni della scuola di quartiere. Da lì è partita, poi, la prima rassegna di compagnie teatrali locali, ed infine il progetto si è pian piano sviluppato sino ad assumere le caratteristiche di un Festival la cui notorietà ha varcato i confini regionali e che ogni anno fa registrare migliaia di presenze”.