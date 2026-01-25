Il neo-vicedirettore del Conservatorio Perosi di Campobasso, Simone Sala, in concerto a Bangkok per il Thailand International Piano Festival

Il neo-vicedirettore del Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso, Simone Sala, in concerto a Bangkok per il Thailand International Piano Festival (27 Gennaio 2026, ore 18.30).

Nominato da poche ore Vice-Direttore del Conservatorio Perosi, Simone Sala e’ gia’ in partenza per una nuova avvincente avventura. Questa volta l’occasione e’ il 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, dove il pianista sarà protagonista di un prestigioso recital alla Yamaha Music Hall di Bangkok, nell’ambito del Thailand International Piano Festival. Il concerto propone un percorso musicale di grande intensità e virtuosismo, che attraversa epoche e linguaggi del repertorio pianistico, mettendo in dialogo classicismo, romanticismo e tardo romanticismo russo, con musiche di Mozart (Sonata K332), Liszt (Apres une lecture du Dante) e Rachmaninov (Preludi op.23 1/5 + Studi op.39 n.6 e 9).

Il recital rappresenta un momento di particolare rilievo all’interno del festival, che ogni anno ospita interpreti di fama internazionale, e conferma il ruolo di Simone Sala come uno dei pianisti italiani più apprezzati sulla scena concertistica internazionale, capace di coniugare rigore interpretativo, profondità espressiva e forte impatto emotivo.

L’esibizione a Bangkok si inserisce in un contesto culturale di alto profilo, celebrando non solo il genio mozartiano nel giorno della sua nascita, ma anche il dialogo tra tradizione musicale europea e pubblico internazionale.