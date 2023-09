Il Museo dei Misteri di Campobasso aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 23 e Domenica 24 settembre tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio InVita”. Sarà, come di consueto, un’occasione per scoprire e visitare i luoghi della cultura in un modo che permetta di guardare a essi con occhi diversi, facendo leva anche sulle emozioni, sulle suggestioni, sulle tradizioni, sul piacere di condividere un’esperienza culturale e di ritrovarsi insieme.

Anche il Museo dei Misteri di Campobasso, per il quarto anno consecutivo, grazie all’Associazione Misteri e Tradizioni, ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio 2023 con l’apertura straordinaria nei giorni di sabato 23 settembre dalle ore 15,30 alle 20.00 (ultimo accesso alle 19.30) e di domenica 24 settembre dalle ore 16.00 alle 19.30 (ultimo accesso alle 19.00)In questi due giorni, c’è la possibilità per tutti i campobassani e non, di poter ammirare gli Ingegni del Di Zinno, i filmati, i costumi d’epoca.

Ognuno di noi è emotivamente legato a luoghi unici che rappresentano una parte importante della nostra vita e che vorremmo fossero protetti per sempre, come il Museo dei Misteri e gli “Ingegni” che ne custodisce, un modo per valorizzare il Museo che siamo abituati a vivere ogni giorno, soffermandoci sul valore della sua presenza nella nostra quotidianità, valorizziamo ancor di più il nostro patrimonio unico al Mondo aspettando tutti insieme il Corpus Domini del 2 giugno 2024 con la Processione dei Misteri per le vie della nostra bella città.

Vi aspettiamo!