Il Flashmob “Il Bacio con Fonzo e Delicata”: una magia inaspettata nonostante il maltempo

Nonostante le avversità del maltempo, il tanto atteso Flashmob – Il Bacio con Fonzo e Delicata,

evento clou del cartellone di “Campobasso in Love 2025”, ha avuto luogo comunque alla Torre

Terzano.

Diverse le persone accorse per vivere una serata unica, dove l’amore e la suggestione si sono uniti,

dando vita ad un’emozione collettiva.

La magia ha preso vita grazie alla perfetta fusione di musica, arte e spettacolo.

Le dolci melodie del pianoforte di Martina Tucci hanno accompagnato la potente voce della

cantante Denyse Rossetti, che ha reso ancora più indimenticabile la performance.

L’attrice molisana Sara Ciocca, testimonial d’eccezione dell’evento, ha magistralmente raccontato la

struggente storia d’amore di Fonzo e Delicata, rapendo il pubblico con la sua narrazione

coinvolgente ed emozionante.

A rendere ancora più affascinante e surreale la serata, un’esibizione di una ballerina all’interno di

una sfera, che ha danzato con grazia e poesia, emulando lo spirito etereo di Delicata Civerra ed

incantando gli spettatori con un’atmosfera magica e onirica, rendendo Torre Terzano un

palcoscenico sospeso tra realtà e fantasia.

Ma la grande novità di quest’anno è rappresentata dallo spettacolo pirico di grande impatto visivo,

che ha lasciato senza fiato il pubblico. Le scintille dei fuochi hanno illuminato la notte, regalando

uno spettacolo elegante che ha chiuso in bellezza una serata a dir poco indescrivibile.

L’edizione 2025 di “Campobasso in Love” è stata quindi apprezzata grazie all’impegno e alla

passione dell’Associazione Crociati e Trinitari, che da anni organizza questo evento che unisce

storia, amore e promozione del territorio in un’esperienza indimenticabile.

La nona edizione ha confermato la forza di questa iniziativa, capace di coinvolgere e emozionare il

pubblico, anche di fronte agli imprevisti.

Appuntamento ora alla seconda parte della manifestazione, con diverse altre iniziative che saranno

proposte a breve nel borgo antico della città, previste inizialmente per il 15 febbraio e rinviate per

maltempo.