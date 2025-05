Il Dott. Antonio Cardarelli sceglie il Responsible Research Hospital

Il Dott. Cardarelli, stimato professionista molisano originario di Frosolone, entra ufficialmente nell’équipe chirurgica del Responsible Research Hospital. Ha maturato un’esperienza presso nosocomi romani, successivamente all’Ospedale ‘S. Timoteo’ di Termoli e al ‘Cardarelli’ di Campobasso. Specializzato in chirurgia generale presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha acquisito una vasta competenza nel campo della chirurgia oncologica, con un focus particolare sulla chirurgia laparoscopica.

“Ho trovato un ambiente favorevole e un ottimo rapporto con i colleghi,” ha dichiarato il Dott. Cardarelli. “Sono davvero felice di far parte di questa struttura e di condividere il progetto di crescita del Responsible, un percorso ambizioso per il futuro del Gruppo.”

Sono già in programma diversi interventi complessi di chirurgia oncologica, nei quali il Dott. Cardarelli sarà protagonista in prima linea.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni offerte al territorio.”

Anche il Direttore Sanitario, Dott. Giovanni Guglielmucci, ha espresso soddisfazione per l’ingresso del nuovo specialista:

“Il Dott. Cardarelli è un grande professionista e siamo lieti di averlo nel nostro team. Con la sua solida esperienza in interventi complessi, il suo contributo rappresenta un rafforzamento fondamentale dell’area della chirurgia oncologica avanzata. Vogliamo che il Responsible Research Hospital diventi un punto di riferimento non solo regionale, ma anche extra regionale, per la chirurgia oncologica complessa.”