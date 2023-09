Il CSV Molise promuove un incontro sul Runts, staff e consulenti illustreranno i dettagli del Registro unico del Terzo Settore

Formare e informare è una delle attività principali che il CSV Molise svolge in favore dei

volontari del territorio e, seguendo questa mission, il presidente, il direttivo e lo staff hanno

inteso organizzare un evento sul Runts, il Registro unico del Terzo Settore.



Si tratta dell’elemento centrale della Riforma del Terzo Settore che è entrato in vigore

ufficialmente il 23 novembre 2021. Da allora è iniziata la trasmigrazione dei dati sul sistema

centrale, ovvero il trasferimento delle credenziali degli enti già iscritti negli elenchi delle

Onlus e delle associazioni di promozione sociale.



Giovedì 19 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18, i consulenti del CSV incontreranno i volontari, su

piattaforma Zoom, per illustrare tutti i dettagli di uno strumento cardine del mondo del

volontariato, che tuttavia risulta ancora ostico per molte associazioni.

Nello specifico, verranno spiegate la natura e l’utilità del Registro unico nazionale del Terzo

Settore e cosa comporta non iscriversi. Saranno inoltre illustrati i passaggi necessari ad

accedere alla piattaforma del Runts.



Nell’occasione il CSV Molise porrà l’accento sulle attività che il proprio personale garantisce ogni

giorno per favorire la conoscenza dello stesso Registro, più in generale per informare i volontari

sugli adempimenti previsti dalla riforma del Terzo Settore e sul modo adatto per prendere sempre

maggiore familiarità con normative ormai imprescindibili per la vita delle stesse associazioni.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli enti del Terzo Settore e agli aspiranti volontari.

Per iscriversi cliccare qui .