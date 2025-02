Il Comune di Campobasso fa rete con altri 13 comuni e si candida ad ospitare la IX edizione di Jazz’Inn-Territori sostenibili

Una opportunità per promuovere territorio e modelli di sviluppo locali

Il Comune di Campobasso, insieme ad

altri 13 Comuni molisani, ha presentato la propria candidatura per ospitare la

IX edizione di “Jazz’Inn – Territori sostenibili”. Si tratta di un living lab ibrido

che unisce giornate di open innovation in territori minori del Paese in

occasione di serate di jazz ed eventi culturali organizzati ad hoc dagli enti

ospitanti.

Al progetto hanno aderito, oltre al Comune del capoluogo di regione, anche i

Comuni di Baranello, Busso, Campodipietra, Campolieto, Castelbottaccio,

Ferrazzano, Mirabello, Montagano, Pietracupa, Ripalimosani, Oratino, San

Giovanni in Galdo e Toro.

Grazie a Jazz’Inn, un format lanciato nel 2017 dalla Fondazione Ampioraggio,

vengono divulgati temi connessi all’innovazione e allo sviluppo sostenibile,

favorendo l’incontro degli attori del settore. L’evento, che si svolgerà dal 29

settembre al 3 ottobre 2025, si propone di trasformare i territori selezionati in

think tank di sviluppo, coinvolgendo una vasta rete di attori provenienti dal

mondo delle aziende, delle startup, delle istituzioni e della scuola.

L’evento rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere modelli di

sviluppo locali, favorendo il confronto con lo scopo di generare investimenti e

avvicinare i giovani e le imprese alla conoscenza delle nuove tecnologie e

delle metodologie di innovazione sociale e culturale. Inoltre, si tratta di una

significativa promozione di marketing territoriale per la nostra regione,

permettendo ai partecipanti di scoprire il Molise.

L’area formata dai comuni di Campobasso, Baranello, Busso, Campodipietra,

Castelbottaccio, Campolieto, Ferrazzano, Mirabello, Montagano, Oratino,

Pietracupa, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo e Toro, firmatari di un

accordo specifico per Jazz’Inn, custodisce un ricco patrimonio storico-

culturale. Un’area pronta ad attrarre imprese e talenti interessati a un modello

di vita di benessere e innovazione tecnologica. L’urgenza di valorizzare il

territorio e invertire il fenomeno dello spopolamento ha dato impulso alla rete

intorno a Jazz’Inn, come occasione per generare idee per il futuro e

individuare strategie attrattive per il territorio.