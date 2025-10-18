Il Comando di Polizia Locale di Campobasso premiato a Bergamo per impegno e dedizione nel servizio ai cittadini

La quarta edizione del Forum nazionale della Polizia Locale ha chiuso oggi i battenti alla Fiera di Bergamo confermandosi come appuntamento di riferimento per i Corpi e i Servizi di Polizia Locale nazionali. Dopo due giornate di incontri, convegni e dimostrazioni operative, il Forum ha registrato un record di presenze, con oltre 8.000 operatori provenienti da tutta Italia (più che raddoppiati rispetto all’edizione 2024). Di questi, 5.000 hanno preso parte ai corsi di formazione, quintuplicando il dato dell’anno precedente e consolidando la crescita costante del Forum nel tempo.

L’evento organizzato da Promoberg Srl ha proposto un programma di oltre 80 sessioni formative, workshop e tavole rotonde, affrontando tematiche strategiche per le Polizie Locali, dalla sicurezza urbana integrata all’innovazione tecnologica, dall’utilizzo di droni e intelligenza artificiale al contrasto della criminalità giovanile e della violenza di genere. L’area espositiva ha visto la partecipazione di 91 espositori provenienti da 14 regioni italiane e 2 Paesi esteri, presentando le ultime innovazioni nel settore della sicurezza urbana e nelle soluzioni operative per le amministrazioni locali.

“Questa edizione del Forum – spiega Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl – ha confermato quanto sia fondamentale creare spazi di aggiornamento e confronto tra operatori e istituzioni. La partecipazione record testimonia l’interesse crescente verso le nuove tecnologie, la formazione specialistica e la collaborazione tra Comandi locali. Il Forum non è solo un evento fieristico, ma un luogo in cui si costruiscono relazioni concrete per la sicurezza dei nostri territori.”

“Quest’anno abbiamo voluto ampliare ulteriormente il programma formativo – aggiunge Carlo Conte, project manager dell’evento – per rispondere alle esigenze di operatori sempre più preparati e in costante aggiornamento. La presenza di un così nutrito numero di professionisti provenienti da tutta Italia, unita alla possibilità di confrontarsi con le aziende leader del settore, ha reso questa edizione particolarmente intensa e proficua.”

Come di consueto, il Forum ha ospitato la cerimonia di consegna degli encomi agli agenti e ai Comandi che si sono distinti per impegno e dedizione nel servizio ai cittadini. Quest’anno, hanno ricevuto riconoscimenti per attività istituzionali di particolare rilievo oltre 100 operatori di 31 Comandi di Polizia locale:Bari, Campi di Bisenzio, Campobasso, Canegrate e San Giorgio sul Legnano, Chieti, Ciserano, Corato, Foligno, Garbagnate Milanese, Goito, Marmirolo, Mesagne, Mirandola, Monopoli, Monza, Bassa Valtellina comando di Morbegno, Nole, Ortona, Pandino, Pistoia, Valdera, Bergamo, San Gregorio di Catania, Seriate, Trapani, Trezzo sull’Adda, Varedo, Vico Equense, Vieste e Castel Frentano.

Inoltre, una menzione speciale è stata dedicata al diciottesimo anniversario del progetto educativo Ragazzi on The Road, unico nel suo genere in Italia e in Europa, nato con l’obiettivo di accompagnare i giovani in esperienze all’insegna di legalità, responsabilità e rispetto delle regole. Un riconoscimento conferito da Promoberg Srl, per mano del suo presidente Luciano Patelli, al presidente onorario Giancarlo Bassi.

Con la chiusura dell’edizione 2025, il Forum della Polizia Locale conferma il suo ruolo di piattaforma nazionale di aggiornamento, confronto e collaborazione tra istituzioni, amministrazioni e operatori, e guarda già alla quinta edizione, in programma per il 20 e 21 ottobre 2026.