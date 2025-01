Igiene UniMol al Vertice del Consiglio Direttivo Regionale SItI, Sezione Abruzzo-Molise

Ancora una conferma rappresentativa, importante e di rilievo scientifico per UniMol, per la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, insieme al Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio”, sempre più presenti nei ruoli di vertice all’interno degli organismi direttivi delle più rappresentative e importanti Società scientifiche italiane che si occupano di igiene, prevenzione e sanità pubblica.

Si sono svolte di recente, infatti, le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive della sezione Abruzzo e Molise della Società Italiana d’Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). Nello specifico la tornata elettiva ha riguardato il rinnovo della Presidenza per il biennio 2027-2028, oltre che dei componenti del Consiglio Direttivo Interregionale per il biennio 2025-2026.

Un consenso davvero significativo è stato riposto nei confronti del professore Giancarlo Ripabelli, ordinario di Igiene e Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Ateneo molisano, che dopo essere stato riconfermato lo scorso novembre nel Consiglio Direttivo della SIMPIOS, la Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie, per la parte inerente alla sanità pubblica, e nominato Segretario del Direttivo nazionale nel corso della prima riunione, è stato eletto Presidente incoming per il biennio 2027-2028 e Vice Presidente per il biennio 2025-2026 della sezione Abruzzo e Molise della Società Italiana d’Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI).

La Società, che conta a livello nazionale oltre 2200 iscritti, ha lo scopo di promuovere il progresso scientifico e culturale nel campo dell’igiene, epidemiologia, sanità pubblica, medicina preventiva e di comunità, programmazione, organizzazione, management ed economia sanitaria, favorendo, in tal senso, l’evoluzione e lo sviluppo culturale e professionale delle attività di prevenzione, il ruolo e la qualificazione dei suoi operatori a livello centrale e periferico. E per fare ciò assicura la cooperazione tra gli Igienisti, Amministrazionisanitarie e Istituzioni mediche e scientifiche nazionali e internazionali, favorendo l’evoluzione e lo sviluppo culturale e professionale delle attività di prevenzione e il ruolo e la qualificazione dei suoi operatori a livello centrale e periferico.

“Prima di ogni altra cosa – ha dichiarato il prof. Ripabelli a valle della sua nomina – desidero rivolgere un caloroso ringraziamento a tutte le colleghe e a tutti i colleghi per la fiducia che hanno voluto accordarmi, uno sprone che mi porterà a dare il massimo in termini di impegno, disponibilità e ascolto.

La SItI è impegnata da sempre a promuovere la cultura della salute pubblica e a supportare le politiche di igiene e prevenzione. In un contesto sanitario in continua evoluzione, la nostra missione è quella di formare e sensibilizzare la comunità scientifica e la cittadinanza, affinché la prevenzione diventi un pilastro fondamentale per la salute collettiva. E, attraverso la sua sezione regionale, la SItI continuerà – grazie anche all’elezione nel Consiglio direttivo 2025-2026, in rappresentanza dei soci molisani, della collega della Cattedra di Igiene UniMol, prof.ssa Manuela Tamburro e del dott. Angelo Salzo, dirigente medico Igienista – a svolgere un ruolo cruciale nell’ambito della sanità pubblica, promuovendo il benessere della popolazione attraverso iniziative di informazione, educazione e prevenzione”.