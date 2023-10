IACP: donna morsa da un ratto? Tutto falso

Il commissario liquidatore dello Iacp di Campobasso, Nicola Travaglini, ha tenuto questa mattina presso la sede dell’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso , insieme all’avvocato, Gaetano Caterina e all’ amministratore dello stabile Antonio Allocati, una conferenza stampa per fare chiarezza sulla vicenda di qualche giorno fa, con protagonista una donna morsa da un ratto in ascensore.

Nella palazzina interessata sono installate telecamere di videosorveglianza, pertanto si è potuto verificare che il fatto denunciato non corrisponde al vero. “Abbiamo i filmati del giorno e dell’orario indicati- afferma Travaglini – dove si vede in maniera del tutto chiara la signora che entra nell’ascensore, scende al piano terra ed esce dalla palazzina totalmente tranquilla. Abbiamo i filmati, che non divulgheremo, ma consegneremo direttamente alla Procura”.