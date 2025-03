I sindacati insorgono: Otto giorni di sospensione ad un autista per aver rispettato la legge

Ancora una volta, l’azienda SATI S.p.A. si distingue per provvedimenti disciplinari a dir poco

inaccettabili e intimidatori nei confronti dei propri dipendenti. Un autista è stato sanzionato

con otto giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per aver semplicemente rispettato

la legge: si è rifiutato di effettuare una fermata dell’autobus inesistente e in palese violazione

del Codice della Strada.

Questo episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di azioni repressive adottate dall’azienda per

mettere pressione ai propri autisti e costringerli a compiere manovre irregolari, mettendo a

rischio la sicurezza dei passeggeri, degli altri utenti della strada e degli stessi lavoratori. Solo una

settimana fa, un altro conducente è stato multato dalle forze dell’ordine per aver effettuato la

fermata al bivio di Larino, anch’essa non prevista e pericolosa. Invece di tutelare i propri

dipendenti, SATI continua a punire chi rispetta la normativa e garantisce la sicurezza del

servizio.

Questa situazione è assurda e inaccettabile. Non si può tollerare che gli autisti siano costretti a

scegliere tra il subire provvedimenti disciplinari dall’azienda o il rischiare multe e sanzioni dalle

autorità per violazioni del codice della strada. Le istituzioni devono intervenire

immediatamente per porre fine a questa pratica intimidatoria e garantire che il trasporto

pubblico locale sia gestito nel rispetto delle norme e della sicurezza.

Chiediamo un’azione immediata da parte degli organi competenti per tutelare i diritti dei

lavoratori e la sicurezza dell’utenza. La legalità non può essere piegata agli interessi di

un’azienda che antepone logiche discutibili al rispetto delle normative vigenti.

FAISA CISAL

FILT-CGIL

UGL Autoferro