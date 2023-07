Tanta paura, ma per fortuna conseguenze non gravi per gli occupanti di due autovetture venute in collisione ieri sulla SS 87 al chilometro 118 in territorio di Guardiaregia.

Ancora ignore la cause del sinistro.

Due persone hanno riportato ferite lievi guaribili in pochi giorni.

Sul posto i carabinieri, ma anche personale tecnico dell’Anas.

Foto si repertorio