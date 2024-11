Poco dopo le 10 una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso, specializzata in tecniche speleo alpine fluviali, è intervenuta per soccorso ad un cane a Guardiaregia (CB). Il cane attraverso radiocollare è stato ritrovato, in buone condizioni, nella forra vicino il centro abitato ad una profondità di 90mt. L’avvicinamento al cane è stato complesso visto anche l’ambiente naturale in cui si lavorava.