Guardia di Finanza/ sequestrate mascherine vendute al dettaglio con ricavo di quasi il 1500%

La Guardia di Finanza di Campobasso ha sequestrato 300 mascherine che

un venditore all’ingrosso di medicinali del capoluogo molisano vendeva a 13

euro l’una.

In questo periodo, le Fiamme Gialle hanno intensificato i controlli sul territorio

proprio per verificare quei casi di un aumento ingiustificato dei prezzi sui generi

ritenuti di interesse primario nell’ambito della prevenzione dal contagio

dell’infezione da COPVId-19.

Così, anche grazie alla segnalazione di una cittadina, la Compagnia di

Campobasso ha svolto preliminari accertamenti presso l’esercente scoprendo

che questi aveva acquistato le mascherine ad un prezzo di 0,85 l’una.

Un ricarico quindi del quasi 1500% sul prezzo di

acquisto che ha fatto scattare nei confronti della

65enne rappresentante legale una denuncia per il

reato di manovre speculative su merci che prevede

anche da la reclusione fino a tre anni.

I Finanzieri, d’intesa con la locale Procura, hanno

sequestrato le mascherine per impedire che le stesse

venissero ulteriormente vendute al prezzo esorbitante,

approfittando della necessità che sta spingendo la

cittadinanza a ricercare freneticamente i dispositivi di

protezione individuale.

La Guardia di Finanza, oltre a concorrere alle attività disposte dalla Prefettura

di Campobasso circa i controlli da effettuare per prevenire comportamenti che

possono rilevarsi non in linea con le precauzioni e altre cautele contemplate

dai provvedimenti governativi, nell’ambito delle proprie attribuzioni di Polizia

Economico Finanziaria sta assicurando la vigilanza del territorio in funzione

dell’esigenza di sostenere l’economia sana del Paese e di tutela verso la

cittadinanza da ogni possibile fenomenologia illecita.