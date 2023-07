Grim, servizio idrico, sempre più vicina ai cittadini grazie a “Tell Talk”

Servizio idrico: la società pubblica che si occupa della gestione in Molise si rinnova attraverso uno strumento di assistenza agli utenti all’avanguardia, che annulla le distanze e consente la condivisione di documenti in tempo reale

GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane SCaRL, la società pubblica che si sta sostituendo ai Comuni (per ora Campobasso e Isernia) nella gestione del servizio idrico in Molise, attraverso Tell Talk (www.telltalk.it) offre un innovativo strumento di consulenza e assistenza ai cittadini.

Cos’è Tell Talk? Uno sportello virtuale, attivo H24 e 7 giorni su 7, che tramite l’ausilio di una ‘Live Chat’ multilingue garantisce un servizio di informazione e supporto annullando completamente le distanze e azzerando i tempi di attesa.

Il sistema offre soprattutto la possibilità – per la prima volta – di richiedere e visualizzare in tempo reale tutta la documentazione necessaria e di conseguenza risolvere con maggiore facilità qualsiasi tipo di problematica.

Si crea uno spazio molto simile al reale che consente di entrare in piena sintonia con l’utente sviluppando i toni e linguaggi di una comunicazione diretta, efficace, positiva e soprattutto umana.

Come funziona? Basta collegarsi al portale di Grim (www.grimolise.it) e accedere alla chat che compare in basso a destra sulla Homepage.

L’integrazione, in prospettiva, con l’Intelligenza artificiale di ultima generazione contribuirà poi ad ottimizzare le performance, sempre più in linea con le vere esigenze dell’utenza.

Grim, adottando soluzioni all’avanguardia, punta concretamente alla trasparenza, al dialogo col cittadino e a migliorare quindi la qualità dei servizi offerti.