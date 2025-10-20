Grim/Chiusure notturne dei serbatoi d’acqua a Campobasso

GRIM Scarl informa gli utenti del Comune di Campobasso che, a seguito della riduzione dell’apporto idrico fornito da Molise Acque, sarà necessario procedere alla chiusura dei serbatoi di Cese Alto, Monforte e Calvario.
L’interruzione dell’erogazione idrica è prevista da questa sera a mezzanotte fino alle ore 5 di martedì 21 ottobre; dalla mezzanotte di martedì fino alle ore 5:00 di mercoledì 22 ottobre; dalla mezzanotte di mercoledì fino alle ore 5:00 di giovedì 23 ottobre.
La chiusura, fa sapere Grim, è necessaria per recuperare i livelli ottimali dei serbatoi. Si invitano pertanto i cittadini ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare il numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).
SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO –
MONFORTE:
- VIA SANT’ANTONIO ABATE
- VIA DI ZINNO
- VICO CARNAIO
- VIA S. MERCURIO
- VICOLO MONTICELLI
- PIAZZETTA PORTAFREDDA
- VICOLETTO S. NICOLA
- VICO POLITO
- LARGO SAN LEONARDO
- VIA DEGLI OREFICI
- VIA DEI FERRARI
- LARGO DELLA MADDALENA
- VIA CARDARELLI
- VIA ISERNIA
- VIA GARIBALDI
- VIA D’AMATO
- VIA MATRIS
- VIA DEL CASTELLO
- VIA FRATELLI PISTILLI-SIPIO
- VI PIETRAVALLE
- VIA PIANESE
- VIA SAN LORENZO
- VIA VIGLIARDI
- VIA MICHELE ROMANO
- CONTRADA S. NICOLA DELLE FRATTE
- STR. COMUNALE CALVARIO
- CONTRADA MACCHIE
- VIA FACCHINETTI
- CONTRADA COLLE DELLE API
- CONTRADA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
- VIA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
- VIA TROMBETTA
- VIA XXV APRILE
- VIA COLITTO
- PIAZZALE SCARANO
- VIA CRISPI
- VIA INSORTI D’INGHERIA
- VIA TABASSO
- VIA NORMANNO
- VIA TIBERIO
- VIA FORO BOARIO
- VIA ZUCCARELLI
- VIALE DEL CASTELLO
- VIA SALTA SAN PAOLO
- VIA PIETRAVALLE
- VIA GRANDI
- VIA LARINO
- VIA PETITTI
- SALITA SAN BARTOLOMEO
- VIA BUOZZI
- VIA ZICCARDI
- VIA BERLINGUER
- VIA FEDE
- VIA ANSELMO CHIARIZIA
- VICOLO BIGLIARDO
- VIA BRECCELLE
- VICO COLONNA
- CONTRADA CONOCCHIOLE
- LARGO CRAPSI
- PIAZZA DELL’OLMO
- VIALE DELLE RIMEMBRANZE
- VICOLETTO DI VIA SANT’ANDREA
- VIA ENRICO TOTI
- VIA FONDACO DELLA FARINA
- CONTRADA FONTANA VECCHIA
- VIA FOSSE ARDEATINE
- PIAZZALE PALATUCCI
- VIA GIUSEPPE DI VITTORIO
- VIA GIUSEPPE TUCCI
- TRAV. INSORTI D’UNGHERIA
- VICO LUCARELLI
- VIA NICOLA DE LUCA
- VIA NINA GUERRIZIO
- VICO PARADISO
- VIA PENNINO
- VICO PERCETTORE
- VICO PERSICHILLO
- VICO PIZZOFERRATO
- VIA PORTA MANCINA
- VICO PRIMO DI VIA PENNINO
- VICO PRIMO DI VIA SANT’ANDREA
- VICO PRIMO DI VIA SANT’ANTONIO ABATE
- VICO PRIMO SAN PAOLO
- VIA ROBERT BADEN POWELL
- VIA SANTA CRISTINA
- PIAZZA SAN FRANCESCO
- RIONE SAN PIETRO
- VIA SANT’ANDREA
- LARGO SANT’ANTONIO ABATE
- VIA SANTA MARIA DELLA CROCE
- SALITA SANTA MARIA MAGGIORE
- VIA SANTI COSMA E DAMIANO
- VICO SECONDO DI VIA PENNINO
- VICO SECONDO DI VIA SANT’ANDREA
- VICO SECONDO DI VIA SANT’ANTONIO ABATE
- VICO SECONDO SAN PAOLO
- CONTRADA SELVA PIANA
- VICO TRE DITA
- VICO VAGLIA
- VIA VITTORINO CANNAVINA
SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO –
CESE ALTO:
VAZZIERI:
- CONTRADA VAZZIERI
- VIALE ALESSANDRO MANZONI
- CONTRADA SAN GIOVANNI DEI GELSI
- VIA GIOSUE’ CARDUCCI
- VIA ITALO SVEVO
- VIA VITTORIO ALFIERI
- VIA MONSIGNOR FUSCO
- VIA FRATICELLI
- VIA GIUSEPPE UNGARETTI
- VIA PIRANDELLO
- PARCO GIUSEPPE MANENTE
CONTE ROSSO:
- S.P. 58
- VIA FRANGIPANE
- S.P. 57 PER MIRABELLO
- VIA DE GENNARO
- VIA MICHELE D’ALENA
- VIA LIBERO SERAFINI
- VIA NICOLA NERI
- VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE
- VIA LEONE BELPULSI
- VIA CONTE ROSSO
- VIA GIUSEPPE FOLCHI
- VIA AGOSTINO DE PRETIS
- PIAZZA ANDREA D’ISERNIA
- CONTRADA CESE
- VIA GIAMBATTISTA MASCIOTTA
- VIA GUIDO NEBBIA
- VIA PAPA GIOVANNI XXIII
- VIA QUNTINO SELLA
SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO –
CALVARIO EST:
- VIA GIOVANNITTI
- VIA MOLINARI
- CONTRADA SAN GIOVANNI IN GOLFO
- VIA COLLE DELLE API
- VIA BARBATO
- VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO
- VIA LA BANCA
- VIA XXIV MAGGIO
- VIA ALTOBELLO
- VIA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
- VIA IV NOVEMBRE
- VIA DE GASPERI
- VIA GRAMSCI
- VIA EINAUDI
- VIA JOVINE
- VIA SCARANO
- VIA GAMMIERI
- VIA BOCCARDI
- VIA BELLINI
- VIA BENEDETTO CROCE
- VIA PROSDOCIMO ROTONDO
- VIA AMENDOLA
- VIA CIRESE
- VIA FORTUNATO
- VIA PIAVE
- VIA MONTELLO
- VIA MONTESANTO
- VIA MONTEGRAPPA
- VIA MONTENEVOSO
- VIA PASUBIO
- VIA MONTE SAN MICHELE
- VIA MONTE SABOTINO
- VIA MONTE SAN GABRIELE
- VIA DELLE FRASCHE
- CONTRADA COLLE DELL’ORSO
- CONTRADA LUPARA
- VIA COLLE DELL’ORSO
- VIA ARNALDO DE LISIO
- CONTRADA CACCIAPESCI
- PIAZZA CADUTI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE
- VIA CARLO MARANELLI
- PARCO DELLA MEMORIA
- TRAV. VIA ALCIDE DE GASPERI
- TRAV. DI VIA ANTONIO GRAMSCI
- TRAV. DI VIA MONTELLO
- VIA DOMENICO TROTTA
- VIA ENRICO DE CAPOA
- VIA ENRICO PRESUTTI
- VIA FEDERICO CICCAGLIONE
- STRADA FONDOVALLE TAPPINO
- VIA FRANCESCO LONGANO
- VIA GIACOMO MATTEOTTI
- VIA LUIGI STURZO
- VIA MARTIRI MOLISANI DELLA RESISTENZA
- VIALE MICHELE CARLONE
- VIA MONFALCONE
- VIA RAFFAELE CAPRIGLIONE
- VIA TOMMASO MOSCA