Grim/Chiusure notturne dei serbatoi d’acqua a Campobasso

GRIM Scarl informa gli utenti del Comune di Campobasso che, a seguito della riduzione dell’apporto idrico fornito da Molise Acque, sarà necessario procedere alla chiusura dei serbatoi di Cese Alto, Monforte e Calvario.



L’interruzione dell’erogazione idrica è prevista da questa sera a mezzanotte fino alle ore 5 di martedì 21 ottobre; dalla mezzanotte di martedì fino alle ore 5:00 di mercoledì 22 ottobre; dalla mezzanotte di mercoledì fino alle ore 5:00 di giovedì 23 ottobre.

La chiusura, fa sapere Grim, è necessaria per recuperare i livelli ottimali dei serbatoi. Si invitano pertanto i cittadini ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.



Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare il numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).

SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO –

MONFORTE:

VIA SANT’ANTONIO ABATE

VIA DI ZINNO

VICO CARNAIO

VIA S. MERCURIO

VICOLO MONTICELLI

PIAZZETTA PORTAFREDDA

VICOLETTO S. NICOLA

VICO POLITO

LARGO SAN LEONARDO

VIA DEGLI OREFICI

VIA DEI FERRARI

LARGO DELLA MADDALENA

VIA CARDARELLI

VIA ISERNIA

VIA GARIBALDI

VIA D’AMATO

VIA MATRIS

VIA DEL CASTELLO

VIA FRATELLI PISTILLI-SIPIO

VI PIETRAVALLE

VIA PIANESE

VIA SAN LORENZO

VIA VIGLIARDI

VIA MICHELE ROMANO

CONTRADA S. NICOLA DELLE FRATTE

STR. COMUNALE CALVARIO

CONTRADA MACCHIE

VIA FACCHINETTI

CONTRADA COLLE DELLE API

CONTRADA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI

VIA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI

VIA TROMBETTA

VIA XXV APRILE

VIA COLITTO

PIAZZALE SCARANO

VIA CRISPI

VIA INSORTI D’INGHERIA

VIA TABASSO

VIA NORMANNO

VIA TIBERIO

VIA FORO BOARIO

VIA ZUCCARELLI

VIALE DEL CASTELLO

VIA SALTA SAN PAOLO

VIA PIETRAVALLE

VIA GRANDI

VIA LARINO

VIA PETITTI

SALITA SAN BARTOLOMEO

VIA CARDARELLI

VIA BUOZZI

VIA ZICCARDI

VIA BERLINGUER

VIA FEDE

VIA ANSELMO CHIARIZIA

VICOLO BIGLIARDO

VIA BRECCELLE

VICO COLONNA

CONTRADA CONOCCHIOLE

LARGO CRAPSI

PIAZZA DELL’OLMO

VIALE DELLE RIMEMBRANZE

VICOLETTO DI VIA SANT’ANDREA

VIA ENRICO TOTI

VIA FONDACO DELLA FARINA

CONTRADA FONTANA VECCHIA

VIA FOSSE ARDEATINE

PIAZZALE PALATUCCI

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

VIA GIUSEPPE TUCCI

TRAV. INSORTI D’UNGHERIA

VICO LUCARELLI

VIA NICOLA DE LUCA

VIA NINA GUERRIZIO

VICO PARADISO

VIA PENNINO

VICO PERCETTORE

VICO PERSICHILLO

VICO PIZZOFERRATO

VIA PORTA MANCINA

VICO PRIMO DI VIA PENNINO

VICO PRIMO DI VIA SANT’ANDREA

VICO PRIMO DI VIA SANT’ANTONIO ABATE

VICO PRIMO SAN PAOLO

VIA ROBERT BADEN POWELL

VIA SANTA CRISTINA

PIAZZA SAN FRANCESCO

RIONE SAN PIETRO

VIA SANT’ANDREA

LARGO SANT’ANTONIO ABATE

VIA SANTA MARIA DELLA CROCE

SALITA SANTA MARIA MAGGIORE

VIA SANTI COSMA E DAMIANO

VICO SECONDO DI VIA PENNINO

VICO SECONDO DI VIA SANT’ANDREA

VICO SECONDO DI VIA SANT’ANTONIO ABATE

VICO SECONDO SAN PAOLO

CONTRADA SELVA PIANA

VICO TRE DITA

VICO VAGLIA

VIA VITTORINO CANNAVINA

CESE ALTO:

VAZZIERI:

CONTRADA VAZZIERI

VIALE ALESSANDRO MANZONI

CONTRADA SAN GIOVANNI DEI GELSI

VIA GIOSUE’ CARDUCCI

VIA ITALO SVEVO

VIA VITTORIO ALFIERI

VIA MONSIGNOR FUSCO

VIA FRATICELLI

VIA GIUSEPPE UNGARETTI

VIA PIRANDELLO

PARCO GIUSEPPE MANENTE

CONTE ROSSO:

CONTE ROSSO: S.P. 58

VIA FRANGIPANE

S.P. 57 PER MIRABELLO

VIA DE GENNARO

VIA MICHELE D’ALENA

VIA LIBERO SERAFINI

VIA NICOLA NERI

VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE

VIA LEONE BELPULSI

VIA CONTE ROSSO

VIA GIUSEPPE FOLCHI

VIA AGOSTINO DE PRETIS

PIAZZA ANDREA D’ISERNIA

CONTRADA CESE

VIA GIAMBATTISTA MASCIOTTA

VIA GUIDO NEBBIA

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA QUNTINO SELLA

CALVARIO EST: