Grim/Chiusure notturne dei serbatoi d’acqua a Campobasso

GRIM Scarl informa gli utenti del Comune di Campobasso che, a seguito della riduzione dell’apporto idrico fornito da Molise Acque, sarà necessario procedere alla chiusura dei serbatoi di Cese Alto, Monforte e Calvario.

L’interruzione dell’erogazione idrica è prevista da questa sera a mezzanotte fino alle ore 5 di martedì 21 ottobre; dalla mezzanotte di martedì fino alle ore 5:00 di mercoledì 22 ottobre; dalla mezzanotte di mercoledì fino alle ore 5:00 di giovedì 23 ottobre.

La chiusura, fa sapere Grim, è necessaria per recuperare i livelli ottimali dei serbatoi. Si invitano pertanto i cittadini ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare il numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).

SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO –
MONFORTE:

  • VIA SANT’ANTONIO ABATE
  • VIA DI ZINNO
  • VICO CARNAIO
  • VIA S. MERCURIO
  • VICOLO MONTICELLI
  • PIAZZETTA PORTAFREDDA
  • VICOLETTO S. NICOLA
  • VICO POLITO
  • LARGO SAN LEONARDO
  • VIA DEGLI OREFICI
  • VIA DEI FERRARI
  • LARGO DELLA MADDALENA
  • VIA CARDARELLI
  • VIA ISERNIA
  • VIA GARIBALDI
  • VIA D’AMATO
  • VIA MATRIS
  • VIA DEL CASTELLO
  • VIA FRATELLI PISTILLI-SIPIO
  • VI PIETRAVALLE
  • VIA PIANESE
  • VIA SAN LORENZO
  • VIA VIGLIARDI
  • VIA MICHELE ROMANO
  • CONTRADA S. NICOLA DELLE FRATTE
  • STR. COMUNALE CALVARIO
  • CONTRADA MACCHIE
  • VIA FACCHINETTI
  • CONTRADA COLLE DELLE API
  • CONTRADA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
  • VIA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
  • VIA TROMBETTA
  • VIA XXV APRILE
  • VIA COLITTO
  • PIAZZALE SCARANO
  • VIA CRISPI
  • VIA INSORTI D’INGHERIA
  • VIA TABASSO
  • VIA NORMANNO
  • VIA TIBERIO
  • VIA FORO BOARIO
  • VIA ZUCCARELLI
  • VIALE DEL CASTELLO
  • VIA SALTA SAN PAOLO
  • VIA PIETRAVALLE
  • VIA GRANDI
  • VIA LARINO
  • VIA PETITTI
  • SALITA SAN BARTOLOMEO
  • VIA CARDARELLI
  • VIA BUOZZI
  • VIA ZICCARDI
  • VIA BERLINGUER
  • VIA FEDE
  • VIA ANSELMO CHIARIZIA
  • VICOLO BIGLIARDO
  • VIA BRECCELLE
  • VICO COLONNA
  • CONTRADA CONOCCHIOLE
  • LARGO CRAPSI
  • PIAZZA DELL’OLMO
  • VIALE DELLE RIMEMBRANZE
  • VICOLETTO DI VIA SANT’ANDREA
  • VIA ENRICO TOTI
  • VIA FONDACO DELLA FARINA
  • CONTRADA FONTANA VECCHIA
  • VIA FOSSE ARDEATINE
  • PIAZZALE PALATUCCI
  • VIA GIUSEPPE DI VITTORIO
  • VIA GIUSEPPE TUCCI
  • TRAV. INSORTI D’UNGHERIA
  • VICO LUCARELLI
  • VIA NICOLA DE LUCA
  • VIA NINA GUERRIZIO
  • VICO PARADISO
  • VIA PENNINO
  • VICO PERCETTORE
  • VICO PERSICHILLO
  • VICO PIZZOFERRATO
  • VIA PORTA MANCINA
  • VICO PRIMO DI VIA PENNINO
  • VICO PRIMO DI VIA SANT’ANDREA
  • VICO PRIMO DI VIA SANT’ANTONIO ABATE
  • VICO PRIMO SAN PAOLO
  • VIA ROBERT BADEN POWELL
  • VIA SANTA CRISTINA
  • PIAZZA SAN FRANCESCO
  • RIONE SAN PIETRO
  • VIA SANT’ANDREA
  • LARGO SANT’ANTONIO ABATE
  • VIA SANTA MARIA DELLA CROCE
  • SALITA SANTA MARIA MAGGIORE
  • VIA SANTI COSMA E DAMIANO
  • VICO SECONDO DI VIA PENNINO
  • VICO SECONDO DI VIA SANT’ANDREA
  • VICO SECONDO DI VIA SANT’ANTONIO ABATE
  • VICO SECONDO SAN PAOLO
  • CONTRADA SELVA PIANA
  • VICO TRE DITA
  • VICO VAGLIA
  • VIA VITTORINO CANNAVINA

SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO –
CESE ALTO:
VAZZIERI:

  • CONTRADA VAZZIERI
  • VIALE ALESSANDRO MANZONI
  • CONTRADA SAN GIOVANNI DEI GELSI
  • VIA GIOSUE’ CARDUCCI
  • VIA ITALO SVEVO
  • VIA VITTORIO ALFIERI
  • VIA MONSIGNOR FUSCO
  • VIA FRATICELLI
  • VIA GIUSEPPE UNGARETTI
  • VIA PIRANDELLO
  • PARCO GIUSEPPE MANENTE
    CONTE ROSSO:
  • S.P. 58
  • VIA FRANGIPANE
  • S.P. 57 PER MIRABELLO
  • VIA DE GENNARO
  • VIA MICHELE D’ALENA
  • VIA LIBERO SERAFINI
  • VIA NICOLA NERI
  • VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE
  • VIA LEONE BELPULSI
  • VIA CONTE ROSSO
  • VIA GIUSEPPE FOLCHI
  • VIA AGOSTINO DE PRETIS
  • PIAZZA ANDREA D’ISERNIA
  • CONTRADA CESE
  • VIA GIAMBATTISTA MASCIOTTA
  • VIA GUIDO NEBBIA
  • VIA PAPA GIOVANNI XXIII
  • VIA QUNTINO SELLA

SERBATOI DI CAMPOBASSO – STRADARIO –
CALVARIO EST:

  • VIA GIOVANNITTI
  • VIA MOLINARI
  • CONTRADA SAN GIOVANNI IN GOLFO
  • VIA COLLE DELLE API
  • VIA BARBATO
  • VIA SAN GIOVANNI IN GOLFO
  • VIA LA BANCA
  • VIA XXIV MAGGIO
  • VIA ALTOBELLO
  • VIA SANT’ANTONIO DEI LAZZARI
  • VIA IV NOVEMBRE
  • VIA DE GASPERI
  • VIA GRAMSCI
  • VIA EINAUDI
  • VIA JOVINE
  • VIA SCARANO
  • VIA GAMMIERI
  • VIA BOCCARDI
  • VIA BELLINI
  • VIA BENEDETTO CROCE
  • VIA PROSDOCIMO ROTONDO
  • VIA AMENDOLA
  • VIA CIRESE
  • VIA FORTUNATO
  • VIA PIAVE
  • VIA MONTELLO
  • VIA MONTESANTO
  • VIA MONTEGRAPPA
  • VIA MONTENEVOSO
  • VIA PASUBIO
  • VIA MONTE SAN MICHELE
  • VIA MONTE SABOTINO
  • VIA MONTE SAN GABRIELE
  • VIA DELLE FRASCHE
  • CONTRADA COLLE DELL’ORSO
  • CONTRADA LUPARA
  • VIA COLLE DELL’ORSO
  • VIA ARNALDO DE LISIO
  • CONTRADA CACCIAPESCI
  • PIAZZA CADUTI DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE
  • VIA CARLO MARANELLI
  • PARCO DELLA MEMORIA
  • TRAV. VIA ALCIDE DE GASPERI
  • TRAV. DI VIA ANTONIO GRAMSCI
  • TRAV. DI VIA MONTELLO
  • VIA DOMENICO TROTTA
  • VIA ENRICO DE CAPOA
  • VIA ENRICO PRESUTTI
  • VIA FEDERICO CICCAGLIONE
  • STRADA FONDOVALLE TAPPINO
  • VIA FRANCESCO LONGANO
  • VIA GIACOMO MATTEOTTI
  • VIA LUIGI STURZO
  • VIA MARTIRI MOLISANI DELLA RESISTENZA
  • VIALE MICHELE CARLONE
  • VIA MONFALCONE
  • VIA RAFFAELE CAPRIGLIONE
  • VIA TOMMASO MOSCA
