Gravina: Ciò che davvero sconfigge il virus è il vaccino, determinante per continuare a vivere in sicurezza

Ci si avvicina rapidamente ai giorni delle festività natalizie e l’attenzione per tutte le misure previste dal Governo per mantenere alto il livello di attenzione e sicurezza sul fronte dell’emergenza pandemica risultano ancora più determinanti.

A Campobasso la situazione del numero dei positivi riscontrati da un mese a questa parte risulta praticamente stabile, come confermato dal sindaco Roberto Gravina.

“I dati disponibili sulla piattaforma SIC dell’ASREM riportano che a Campobasso, ad oggi 13 dicembre 2021, sono in tutto 20 i cittadini positivi al Covid19. – ha fatto sapere il sindaco del capoluogo di Regione, Roberto Gravina – Una settimana addietro erano 26 e due settimane fa erano 27, a dimostrazione di una generale stabilità del dato di diffusione del virus in città che seppure nell’immediato può risultare non allarmante, non deve generare una lettura scontata dell’abbassamento delle possibilità di contagio.

Ciò che davvero limita il diffondersi dell’epidemia è il vaccino; la campagna di vaccinazione e la fiducia nella stessa da parte dei cittadini sono il primo elemento determinante per continuare a vivere in sicurezza anche i prossimi eventi di socialità che fanno parte integrante delle festività natalizie.

Coloro che ancora nutrono dubbi, paure o timori sul vaccino, – ha aggiunto Gravina – hanno la possibilità di informarsi correttamente rivolgendosi al proprio medico di famiglia che potrà spiegare la validità scientifica del vaccino e la sua estrema utilità per mettere in sicurezza se stessi e gli altri.”