Gravina: Ancora una settimana con dati favorevoli per la nostra città. La comunità campobassana ha mostrato consapevolezza

È tornato a scendere sotto i cento il numero totale dei cittadini campobassani positivi al Covid-19 al termine della settimana trascorsa dal 29 marzo al 4 aprile.

Infatti, i dati giornalieri diffusi negli ultimi sette giorni dall’ASREM attraverso i propri bollettini quotidiani, hanno ribadito, con 47 cittadini guariti e 33 nuovi positivi, una progressiva sostanziale decrescita dei numeri del contagio in città.

“A Campobasso, come ci segnala la piattaforma SIC dell’ASREM, ad oggi 5 aprile 2021, sono 91 in totale i casi di positività riscontrati. – ha dichiarato il sindaco Gravina – Una settimana fa erano 105, mentre, due settimane fa erano 121, per cui è evidente che la tendenza generale in città sta facendo segnare dei dati che devono fortificare in meglio il nostro senso di responsabilità per far sì che l’inversione di rotta che ha preso il via da un paio di settimane, possa consolidarsi nel medio e lungo tempo.

Del resto, – ha voluto sottolineare Gravina – al di là dei numeri, in questa seconda e terza fase, le misure specifiche che abbiamo dovuto decidere di applicare nella nostra città sono sempre partite da considerazioni più ampie, legate a ciò che purtroppo è accaduto sull’intero territorio regionale e alle difficoltà che il sistema sanitario regionale ha incontrato. La comunità cittadina campobassana ha mostrato consapevolezza del proprio ruolo anche nei confronti delle altre comunità regionali e di questo ringrazio tutti i campobassani ai quali rinnovo la richiesta di porre la massima attenzione, soprattutto in questi giorni, al rispetto delle leggi stabilite dal Governo nazionale.”