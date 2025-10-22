Grande successo per il primo evento scientifico AIDIPSaM a Campobasso: oltre 150partecipanti da tutta Italia e rinnovo del Consiglio Direttivo

Si è concluso con grande partecipazione il primo evento

scientifico organizzato dall’Associazione Italiana per la Diffusione degli Interventi

Psicoeducativi (AIDIPSaM) per la Salute Mentale, dal titolo “Trasversalità e centralità della

Psicoeducazione in Salute Mentale: Esperienze sul campo e nuove linee di sviluppo”, svoltosi

il 17 e 18 ottobre 2025 presso il Centrum Palace Hotel di Campobasso.

Oltre 150 professionisti provenienti da tutta Italia, psicologi, psichiatri, infermieri, tecnici della

riabilitazione, assistenti sociale, educatori e ricercatori si sono confrontati sul piano scientifico

e professionale attraverso relazioni magistrali, tavole rotonde e Workshop. L’ampia

partecipazione dei professionisti e anche di alcuni rappresentanti dell’Associazione locale

degli utenti “Liberamente Insieme”, testimonia il crescente interesse verso gli interventi

psicoeducativi, oggi riconosciuti come interventi centrali e trasversali nei percorsi di cura delle

persone con disturbi mentali, richiesti a gran voce dai familiari dei pazienti e dalle direttive

nazionali.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per il rinnovo del Consiglio Direttivo di AIDIPSaM,

che ha confermato Franco Veltro nel ruolo di Presidente, Donatella Ussorio come

Vicepresidente e Irene Pontarelli come Segretaria e Tesoriera.

Il successo di questa prima edizione rappresenta un ottimo risultato dei primi anni di lavoro di

AIDIPSaM, che ha sede a Campobasso, e un impegno a proseguire nella propria missione di

diffusione della cultura psicoeducativa e promozione di pratiche basate sulle evidenze, in

stretta collaborazione con i servizi sanitari, le università e le società scientifiche.