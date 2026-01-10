Grande successo a Campobasso per la magia della musica Rom dell’Alexian Group

Un Auditorium Giovannitti gremito in ogni ordine di posti ha accolto ieri sera, giovedì 8 gennaio 2026, l’Alexian Group, protagonista di un concerto che ha conquistato ed emozionato il pubblico di Campobasso. La magia della musica Rom ha riempito la sala di suoni, storia e passione, regalando un’esperienza intensa e partecipata, scandita da lunghi applausi e momenti di grande coinvolgimento emotivo. Guidato da Alexian Santino Spinelli alla fisarmonica, insieme a Gennaro Spinelli al violino, Evedise Spinelli all’arpa, Gualtiero Lamagna alla chitarra manouche e bouzouki, Luciano Pennese al contrabbasso e Federico Binetti alle percussioni etniche, l’ensemble ha condotto il pubblico in un viaggio musicale capace di attraversare tradizione, improvvisazione e memoria, restituendo tutta la forza espressiva e poetica della cultura Rom. Particolarmente apprezzati gli interventi di Alexian Santino Spinelli, che ha accompagnato la musica con parole di riflessione e dialogo, sottolineando il valore universale dell’arte come strumento di incontro tra i popoli. Il pubblico ha risposto con calore e attenzione, premiando l’esibizione con una lunga standing ovation finale.

Il concerto rientrava nel programma “Natale è meraviglia. Luci, emozioni e appuntamenti in città”, promosso e finanziato dall’Amministrazione comunale di Campobasso, in collaborazione con l’associazione Them Romanò.

“L’abbraccio caloroso del pubblico di Campobasso ci ha profondamente emozionati, – commenta Alexian Santino Spinelli – suonare davanti a un auditorium così pieno e partecipe significa sentire che la musica Rom arriva al cuore delle persone. È stata una serata di condivisione autentica, in cui memoria, identità e libertà si sono trasformate in un linguaggio universale capace di unire. Ringrazio l’Amministrazione comunale, in particolare all’Assessora Bibiana Chierchia, ai dirigenti, gli amici molisani e tutto il calorosissimo pubblico vero artefice del concerto”.

Santino Spinelli, commendatore al Merito della Repubblica Italiana nominato dal

Presidente Sergio Mattarella, con l’Alexian Group tiene numerosi concerti in Italia e

all’estero. Con il figlio Gennaro è il primo rom ad aver suonato al Teatro alla Scala di Milano e

al Teatro San Carlo di Napoli con i solisti della Scala, del San Carlo e dell’Orchestra Sinfonica G.

Rossini di Pesaro. Ha suonato in mondovisione per Papa Benedetto XVI e più volte per Papa

Francesco. Fondatore e presidente dell’associazione culturale Thèm Romanò è ambasciatore

della cultura romanì nel mondo. La sua poesia Auschwitz è sul Roma Memorial di Berlino

inaugurato con la cancelliera Angela Merkel. È attualmente docente di Lingua e Cultura

Romanì all’Università La Sapienza di Roma.