Giubileo delle Aggregazioni laicali- “Dono di Grazia!”. Un momento di fede, unità e testimonianza.

L’Ufficio Pastorale delle Aggregazioni Laicali dell’Arcidiocesi di Campobasso–Bojano annuncia il Giubileo delle Aggregazioni Laicali, che si terrà sabato 11 ottobre 2025, alle ore 18:30, presso la Chiesa Cattedrale della Santissima Trinità a Campobasso.
L’evento rappresenta un’occasione significativa di comunione ecclesiale per tutti i gruppi, movimenti e associazioni laicali presenti sul territorio diocesano, che si ritroveranno per vivere insieme il Giubileo come “dono di grazia”, testimoniando la bellezza dell’impegno laicale nella Chiesa e nel mondo.
Il programma della serata prevede:
- Ore 18:00 – Preghiera del Santo Rosario, animata dai vari gruppi laicali, in unione spirituale
con il Santo Padre e con tutti i fedeli del mondo, per invocare il dono della pace.
- Ore 18:30 – Celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E.R. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo di Campobasso–Bojano.
Tutta la comunità diocesana è invitata a partecipare a questo momento di preghiera, unità e testimonianza, segno tangibile della vitalità e della presenza attiva dei laici nella vita della Chiesa.
