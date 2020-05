“Giro d’Italia” in 5 giorni delle Frecce Tricolori. Il 28 maggio sorvoleranno Campobasso

Le Frecce Tricolori, in occasione del 2 giugno, per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica voleranno in 5 giorni su tutte le regioni italiane , “in segno di unità, solidarietà e di ripresa”. Il giro d’Italia della Pattuglia acrobatica nazionale, sottolinea la Difesa, comincerà il 25 maggio e toccherà, in cinque giorni, tutti i capoluoghi di Regione.

Sorvoleranno anche Codogno, prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia. Questo il programma dei sorvoli. Il 25 maggio: Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta. Il 26 maggio: Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila. Il 27 maggio: Cagliari e Palermo. Il 28 maggio: Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso. Il 29 maggio: Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste.

Il giro d’Italia delle Frecce tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.