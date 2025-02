Giovanni Varra designato Coordinatore regionale della Conferenza nazionale Anci dei Presidenti dei Consigli comunali

Importante incarico per il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Giovanni Varra, nominato coordinatore regionale della Conferenza nazionale ANCI dei Presidenti dei Consigli comunali. Una designazione ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto ANCI nazionale ufficializzata dal presidente dell’ANCI Molise, Gianfranco Paolucci.



“Una nomina che mi riempie di gioia e rappresenta per me motivo di grande orgoglio. Allo stesso tempo, sento il peso della responsabilità istituzionale che tale ruolo di garanzia comporta. Ma questo incarico rappresenta anche una straordinaria opportunità per contribuire, con il supporto degli altri colleghi, a rafforzare il ruolo dei Consigli comunali e migliorare il funzionamento delle nostre istituzioni locali. Il mio impegno sarà quello di assicurare la comunicazione e la collaborazione tra l’Associazione regionale e quella nazionale, favorendo la partecipazione attiva dei Consigli comunali del Molise” ha dichiarato Giovanni Varra.