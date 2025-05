Giornate Lions di prevenzione per il diabete il 10 e 11 maggio a Guardialfiera e Casacalenda promosse dal Lions club Larino

L’iniziativa rientra nel service lionistico appartenente all’area salute: diabete-prevenzione

diagnosi precoce e interventi sociali.

Lo screening nelle due giornate di prevenzione sarà condotto dal dottor Marco Tagliaferri,

dalla dottoressa Maria Tartaglia e dalla dottoressa Eleonora D’Imperio.

Il 10 maggio l’attività in Guardialfiera avrà inizio alle ore 9.30 fino alle ore 12.30 presso la Sala

“Conedera” e vede il patrocinio del Comune di Guardialfiera e la collaborazione

dell’associazione N.A.S.P. Molise.

Mentre nella mattinata dell’11 maggio in Casacalenda dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la

sala “Il filo di Achille Pace” nei locali comunali, l’iniziativa vede il patrocinio del Comune di

Casacalenda e la collaborazione Proloco di Casacalenda.

Gli screening sono, inoltre, patrocinati da AILD, Associazione Italiana Lions per il Diabete

Onlus.

Un’iniziativa di territorio che unisce più enti nella promozione della prevenzione, lavorare

insieme per ridurre la diffusione del diabete e per migliorare la qualità di vita dei soggetti

diabetici.