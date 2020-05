Giornata internazionale dell’infermiere : ringraziamento a tutti gli infermieri del Gemelli Molise per il prezioso lavoro

Si celebra oggi, martedì 12 maggio, la Giornata internazionale dell’infermiere, nel bicentenario dalla nascita di Florence Nightingale, innovatrice e fondatrice dell’infermieristica moderna.

Questo anniversario, che cade in un momento così critico per l’emergenza sanitaria in corso, nel rimarcare il loro ruolo cruciale nella sanità, ricorda anche le decine di operatori che hanno perso la vita a causa della pandemia.

“Preghiamo oggi per gli infermieri, le infermiere, uomini, donne, ragazzi, ragazze, che hanno questa professione, più di una professione, è una vocazione, una dedizione”, ha fatto sapere il Papa nel suo messaggio all’inizio della messa del mattino a Casa Santa Marta. “Il Signore li benedica. In questo tempo della pandemia hanno dato esempio di eroicità. E alcuni hanno dato la vita”, ha aggiunto.

Dalla Direzione dell’Ospedale molisano: un sincero ringraziamento a tutti gli infermieri del Gemelli Molise per il prezioso lavoro che costantemente svolgono ed un augurio di buon lavoro!