Giornata della legalità: la Montini incontra Simona Dalla Chiesa

L’Istituto Comprensivo “Leopoldo Montini” celebrerà la giornata della legalità con un evento

straordinario. Istituita nel 2002 per commemorare le vittime di tutte le mafie, questa giornata ricorre

il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone,

sua moglie Francesco Morvillo e tre agenti della scorta.

Proprio il 23 maggio, la Montini ha organizzato un convegno, che si terrà presso l’Aula Magna della

Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso e a cui parteciperanno gli alunni di tutte le classi della

Scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della Scuola primaria. In linea con lo spirito

della giornata, questo evento ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti al rispetto della legalità, al

rifiuto di ogni logica mafiosa e alla riconoscenza per tutti coloro che si sono battuti e che si battono

tuttora, anche a costo della propria vita, per garantire una convivenza civile basata sulle leggi, che

rappresentano una garanzia di libertà per tutti i cittadini.

Ospite d’onore sarà la giornalista e già deputata Simona Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo

Alberto Dalla Chiesa, uno dei simboli della lotta alla mafia, ucciso proprio da Cosa Nostra il 3

settembre 1982 quando, in qualità di prefetto di Palermo, si stava impegnando per riaffermare la

presenza dello Stato e della legge in una terra sconvolta dalla violenza criminale.

Simona Dalla Chiesa si è sempre impegnata per portare avanti la testimonianza di quei valori per i

quali il padre si è sacrificato: l’amore per la legalità e il senso del dovere nei confronti dello Stato e

del prossimo. Questo suo impegno si indirizza in modo particolare verso le giovani generazioni. Già

il generale Dalla Chiesa fu tra i primi a incontrare e dialogare con i ragazzi, convinto che essi

sarebbero stati i protagonisti del rinnovamento civile del Paese. Raccogliendo questa eredità, Simona

Dalla Chiesa ha dedicato molte delle sue energie a trasmettere ai più giovani la memoria non solo di

suo padre ma di tutti coloro che si sono impegnati a combattere la criminalità organizzata. Le sue

parole saranno sicuramente di ispirazione per gli studenti, che avranno la possibilità di interagire,

porre domande e dialogare con l’ospite.

Con questo appuntamento, la Montini conferma il suo grande impegno per la legalità, che rappresenta

uno dei cardini della sua offerta formativa. Negli anni, infatti, l’Istituto ha promosso numerose

iniziative per rendere gli alunni protagonisti nel loro percorso di formazione di una cittadinanza attiva

e responsabile, come la presenza per diversi anni di una rappresentanza di studenti e insegnanti della

Montini, scuola vincitrice del concorso indetto dal Miur, sulla “Nave della Legalità” per onorare la

memoria dei magistrati Falcone e Borsellino a Palermo. E ancora la partecipazione alla “Piazza della

Legalità” nella città di Napoli, oltre che a mostre ed eventi che commemoravano le grandi personalità

che hanno speso le loro vite nella lotta contro l’illegalità. Anche durante il periodo del Covid, la

Montini non ha rinunciato a portare avanti il suo impegno educativo e sociale, come dimostra

l’iniziativa dei “Balconi della legalità”, con i quali la scuola ha fatto risuonare il suo appello civile

nelle strade del quartiere di appartenenza. La stessa Simona Dalla Chiesa è stata in passato ospite

dell’Istituto, che non ha mai mancato di offrire ai suoi alunni occasioni per coltivare quei

fondamentali valori di legalità e solidarietà che sono alla base della nostra Costituzione.