Giornata della Gentilezza: evento organizzato dall’associazione Liberaluna e dall’OdV Aladino

L’atrio del Comune di Campobasso è stato il palcoscenico di un evento speciale in occasione

della Giornata Mondiale della Gentilezza. L’iniziativa, che ha coinvolto la comunità locale, ha visto

la partecipazione di alcuni dei più apprezzati rapper della scena locale, che hanno unito musica e

messaggi positivi in un incontro di rara energia e sensibilità.

Il cuore dell’evento è stato il coinvolgimento dei bambini, che sono stati protagonisti di una

performance unica. I rapper, Lostyle, Cele, Letsco, Fixed e Ustrret, con il loro stile inconfondibile,

hanno intrattenuto il pubblico con rap che promuoveva valori di gentilezza, rispetto e

collaborazione. Le parole scelte per i testi sono state pensate per sensibilizzare i più giovani

sull’importanza della cortesia e della solidarietà nel quotidiano, trasformando l’arte del rap in un

potente strumento educativo.

“Questa giornata è stata un’occasione per mettere in luce come la musica, in tutte le sue forme,

possa diventare un veicolo di messaggi positivi”, ha dichiarato la responsabile del Centro

Antiviolenza Liberaluna. “I rapper hanno saputo coinvolgere in modo straordinario i bambini,

educando al valore della gentilezza con creatività e un linguaggio a loro vicino. È stato un incontro

che resterà nel cuore di tutti.”

L’evento organizzato dall’associazione Liberaluna e dall’OdV Aladino, ha dimostrato come l’arte

possa essere un potente strumento per promuovere valori fondamentali, come la gentilezza,

attraverso modalità innovative e coinvolgenti.

L’amministrazione comunale è stata rappresentata dalla sindaca Maria Luisa Forte e dall’assessora

alle politiche sociali del Comune di Campobasso che ha reso possibile questo evento speciale,

confermando il suo impegno nel promuovere iniziative che uniscano cultura, educazione e valori

positivi per il futuro della città. Durante l’evento i bambini hanno consegnato ai presenti le ruote

della gentilezza, realizzate nei mesi precedenti con le operatrici del CAV Liberaluna, Valeria Valeri

e Ludovica Felice sono state il simbolo del nostro impegno a rendere il mondo un posto più gentile

e accogliente. Vedere i bambini coinvolti con così tanta passione e spontaneità è stato emozionante

e ha dimostrato come anche i gesti più semplici possano avere un grande impatto nel sensibilizzare

alla non violenza.

Ogni bambino ha avuto la possibilità di scrivere o dipingere un pensiero positivo, trasformando

l’arte in un veicolo di valori umani universali.