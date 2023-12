Giornata dedicata agli scomparsi, l’impegno in Molise del Progetto Aurora 

Il fenomeno in regione coinvolge soprattutto gli anziani: “Puntare di più sulla nuova tecnologia salva vite”

Il 12 dicembre ricorre la “Giornata dedicata agli scomparsi”, istituita nel 2019 al fine di richiamare l’attenzione sul tema e di esprimere vicinanza alle famiglie delle persone scomparse.

“Progetto Aurora” (https://www.auroramedicalcare.it/) sostiene la campagna istituzionale e sottolinea che purtroppo il fenomeno, stando anche alla recente cronaca, non risparmia piccole realtà come il Molise coinvolgendo soprattutto gli anziani.

Il problema è in primis di natura sociale, è necessario oggi sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica ed aiutare concretamente i nuclei familiari a prendersi cura delle persone a rischio e a rafforzare in generale la rete di tutela e protezione.

Aurora però ricorda anche che dove non può arrivare l’attività di prevenzione, può risultare decisiva la tecnologia di ultima generazione e salvare vite. Proprio come avviene con il dispositivo che il Progetto ha promosso negli ultimi mesi nei comuni e nelle piazze molisane: un semplice bracciale che – grazie a un preciso sistema di geolocalizzazione – invia in automatico l’allarme a una centrale operativa se chi lo indossa oltrepassa l’area di sicurezza precedentemente definita e programmata insieme a parenti e caregiver.

La tecnologia, unita alla sensibilità umana, può rappresentare davvero la risposta migliore a tali problemi, evitare drammi e migliorare la qualità della vita di tutti noi.