Giornali/Assostampa: problemi per distribuzione nei paesi

“Abbiamo ricevuto più di una segnalazione in merito alla mancata distribuzione dei giornali nei paesi del Molise, dopo la nuova organizzazione voluta dalla Federazione degli editori.

L’Associazione della stampa del Molise, due anni fa, grazie all’arrivo di una nuova agenzia di distribuzione, la Di Canto Spa, agevolò la riapertura di circa 40 edicole in tutta la regione, soprattutto nei piccoli comuni. Dal 2 gennaio u.s., la Di Canto non è più attiva nel Molise, in base ad accordi stabiliti a livello nazionale, ma la consegna dovrebbe essere assicurata a tutti dall’azienda che ha rilevato il servizio. Questo non è avvenuto.

Ci auguriamo che sia solo un disguido tecnico, dovuto al subentro, anche se la Di Canto Spa ha assicurato di aver fornito ogni

riferimento dei punti vendita oggetto del subentro. L’Associazione della stampa del Molise chiederà alle istituzioni molisane di monitorare gli sviluppi e, nel contempo, porterà a conoscenza della vicenda i giornali interessati e la Fieg (Federazione italiana editori giornali)”.

Lo ha dichiarato il Presidente di Assostampa Molise Giuseppe di Pietro.