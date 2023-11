Gildone/ Giornata contro la violenza sulle donne, installate due panchine rosse

L’argomento è terribilmente e tristemente attuale e pone interrogativi sul futuro del vivere civile.

La violenza di genere purtroppo continua a mietere vittime incolpevoli per mano di uomini violenti e accecati dall’odio; sono tante le iniziative popolari per ricordare la drammaticità del problema ed anche a livello istituzionale si lavora per una legge contro la violenza di genere che sia efficace e con pene sempre più severe; di pari passo si sperimenterà l’educazione al rispetto della donna già nella didattica scolastica.

Tra le iniziative meritorie citiamo quella prevista a Gildone, dove sabato 25 novembre, nel corso della Giornata contro la violenza sulle donne, per ricordare vittime di maltrattamenti abusi e femminicidi, verranno poste due panchine dipinte di rosso.

Verranno ricordati su una panchina i nomi di donne che hanno perso la vita, e sull’altra parole come ‘rispetto’, ‘parità’, ‘fiducia’, ‘condivisione’, ‘complicità’, ‘armonia’, ‘amore’ ,’dialogo’, ‘comprensione’, ‘tenerezza’ ,’sincerità’, che sono le colonne basilari per un corretto e rispettoso rapporto.

Ci sarà una semplice cerimonia con la presenza delle autorità locali e la benedizione del parroco Padre Claudio Catucci.