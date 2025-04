Gestione del Servizio idrico nel Sud, convegno in programma a Campobasso

Si terrà venerdì 11 aprile, presso l’auditorium della Fondazione Molise Cultura in via Milano a Campobasso, il convegno dal titolo “La gestione del servizio idrico integrato nel Sud Italia – Strategie e modelli di sviluppo per il superamento del Water service divide”.

Un evento prestigioso, un momento di confronto importante che vedrà, tra gli altri, la partecipazione del governatore del Molise Francesco Roberti, di Alfredo Ricci presidente dell’Egam e di Guido Massimo Sabusco, Consigliere delegato al Sistema idrico della Regione Molise.

Diversi gli interventi previsti durante la mattinata, tra i quali quello del Prof. Andrea Guerrini Componente dell’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, ARERA e Vicepresidente Associazione Regolatori Europei Idrici, WAREG, di Luigi Giuseppe Decollanz, presidente di Acque del Sud Spa, di Francesca Portincasa, Direttrice generale di Acquedotto Pugliese e della Direttrice del Settore Acque di Utilitalia Tania Tellini, o del Professore ordinario di Ingegneria Chimica-ambientale all’Università Politecnica delle Marche Francesco Fantone.

Si parlerà dello stato dell’arte e delle prospettive del servizio in Molise, ma pure di pianificazione, percorsi aggregativi e miglioramento delle performance del settore nel Mezzogiorno, del nuovo metodo tariffario MT14, di dighe, depurazione e criticità ambientali, della gestione dei finanziamenti Pnrr e di tanti altri significativi aspetti legati al tema acqua.

Il convegno è organizzato da Servizi a rete e Bioreal, in collaborazione con Egam e Grim, l’inizio dei lavori è previsto alle 9 e 30.