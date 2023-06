Generazioni, a Napoli anche Legacoop Molise a caccia di buone pratiche

Giornata intensa di appuntamenti, spunti ed emozioni quella di venerdì per la delegazione

di giovani Legacoop Molise che ha partecipato all’Assemblea Nazionale di Generazioni

Legacoop che si è tenuta a Napoli da giovedì 22 a sabato 24 giugno 2023.

Insieme agli altri giovani di Generazioni Legacoop di tutta Italia il gruppo ha visitato alcune

buone pratiche campane, rendendo onore al capoluogo partenopeo nominato Città Italiana

dei Giovani 2023 dal Consiglio Nazionale dei Giovani, in accordo con il Dipartimento delle

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale dei Giovani – ANG.

Prima tappa per i giovani molisani la cooperativa Le Terre Di Don Peppe Diana di Castel

Volturno che produce una delle più buone mozzarelle di bufala bio d’Italia. I latticini, non

solo mozzarelle ma anche ricotte e provole affumicate, non hanno solo il sapore del latte

appena munto, ma hanno sapore di giustizia.

Il caseificio, infatti, si trova in un ex allevamento di cavalli di un vecchio boss mafioso locale (Michele Zazzá) e i terreni coltivati sono tutti terreni confiscati alla camorra. Secondo appuntamento a EVA cooperativa sociale di Casal di Principe che in un

BeneLiberato (preferiscono chiamarlo così e non bene confiscato alla mafia, ndr) iniziano

a combattere le disuguaglianze e la violenza di genere già nell’asilo da loro gestito, offrono

sostegno e lavoro alle donne vittime di violenza con i loro laboratori tessili e culinari e

danno la possibilità ai giovani adolescenti locali di passare del tempo insieme, facendo

varie attività, allontanandoli dalle difficoltà del territorio.

Poi il passaggio all’acciaieria Italcables, dove i soci hanno raccontato di in che modo

hanno creato la cooperativa per riaprire l’azienda di cavi d’acciaio in cui lavoravano e che

aveva appena chiuso. Un racconto fatto, come gli altri, di passione per il lavoro, per la

legalità, per la condivisione delle risorse e dei benefici. In tutti questi esempi la cooperativa

è risultata efficace per combattere la disoccupazione, ma soprattutto per creare

insediamenti di lavoro sano, giusto ed equo.

“Un’esperienza che ci ha fatto bene perché ha rafforzato il nostro spirito di collaborazione

e di gruppo – ha detto il rappresentante di Generazioni Molise Maurizio Marino – Quello

che abbiamo visto e vissuto a Napoli ci deve far riflettere non poco sulla rigenerazione

urbana e sociale del nostro territorio. E grazie agli organizzatori per averci dato

l’opportunità di partecipare a questo evento, eccellente sotto ogni profilo e sicuramente

utile per procedere ancora più convinti nel nostro lavoro”.