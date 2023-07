Gemelli Molise cambia veste e diventa Responsible Research Hospital

Gemelli Molise cambia veste. Oggi il Presidente Stefano Petracca ha presentato al personale e a tutta la Comunità il nuovo marchio e la nuova strategia dell’ospedale che da oggi ha assunto la denominazione di Responsible Research Hospital. . Grande partecipazione all’evento, sono intervenuti numerosi rappresentanti istituzionali, anche il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha voluto presenziare all’evento, rivolgendo il suo saluto alla platea.

Il Responsible Research Hospital è un nuovo polo sanitario del Molise e di tutto il centro-sud Italia, il punto d’incontro tra l’efficienza e il prestigio delle cliniche svizzere e l’eccellenza, la specializzazione medica e l’accoglienza italiana, pensato per accogliere persone da tutto il territorio regionale e nazionale.

Questo ospedale è il centro nevralgico di un progetto sanitario più ampio, un network che rappresenta un nuovo modo di fare medicina, una nuova idea di sanità che mette il paziente al centro, accompagnandolo attraverso nuovi percorsi di cura con terapie strumentali personalizzate di ultima generazione e la professionalità dei nostri specialisti, garantendo a tutti il diritto alla salute e a un servizio sanitario di alta qualità.

Il Responsible Research Hospital è un luogo dove l’innovazione sanitaria diventa tangibile, sia per i pazienti che per i medici, e dove ricerca e formazione, grazie alla collaborazione con il mondo universitario, diventano la chiave per formare i medici di domani e dare una nuova prospettiva al futuro.

Responsible non è solo un nome ma un generatore di valore socio-economico e culturale che coinvolge l’intero territorio con l’obiettivo di creare un luogo in cui medici, pazienti e istituzioni possano connettersi per evolvere insieme e creare esperienze di cura innovative e condivise capaci di elevare la qualità della vita delle persone.