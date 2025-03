GdF/Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale , Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli in visita a Campobasso

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Vito

Augelli, che lascerà a breve il citato Comando per assumere il prestigiosissimo incarico di Ispettore per gli

Istituti d’Istruzione del Corpo con sede a Roma, si è recato in visita di commiato al Comando Regionale Molise,

presso la caserma “M.O.V.M. Finanziere Antonio Zara” di Campobasso, dove, accolto dal Comandante

Regionale, Generale di Brigata Luca Cervi, e dal Capo di Stato Maggiore, Colonnello Salvatore Minale, ha avuto

modo di incontrare i Comandanti Provinciali di Campobasso e Isernia e del Reparto Operativo Aeronavale di

Termoli (CB).

Successivamente, l’Autorità di Vertice ha incontrato tutto il quadro Ufficiali e un’aliquota del personale in

servizio e in congedo del Molise, nonché i rappresentanti delle Associazioni Sindacali della Guardia di Finanza,

esprimendo a tutti i Finanzieri parole di apprezzamento e di gratitudine per il lavoro svolto, dando merito

dell’impegno quotidianamente garantito a salvaguardia della legalità e per i risultati conseguiti, esortandoli nel

continuare a profondere le migliori energie nel solco della mission istituzionale affidata al Corpo a tutela della

collettività.

L’Autorità di Vertice, nel prosieguo della visita, si è intrattenuta con i familiari dei Finanzieri molisani “Vittime

del Dovere”, ai quali ha rinnovato la riconoscenza, l’affetto e il sostegno di tutte le Fiamme gialle.

In seguito, il Generale Augelli ha incontrato le principali Autorità civili e militari della regione, tra cui il

Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale del Molise, i Prefetti di Campobasso e Isernia, il Sindaco

di Campobasso, il Presidente della Sezione Giurisdizionale e il Procuratore Regionale della Corte dei Conti, i

Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Campobasso e Isernia.

Nel corso della giornata, l’Alto Ufficiale, accompagnato dal Generale Cervi e alla presenza del Presidente

Nazionale dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Gen. C.A. (in congedo) M.A.V.M. Pietro Ciani, del

Presidente della Sezione A.N.F.I. di Campobasso e dell’Architetto Italia Biello, referente del Provveditorato alle

OO.PP. del Molise, ha visitato e presenziato alla cerimonia di inaugurazione del polo logistico di via Duca d’Aosta, recentemente ristrutturato per essere destinato all’alloggiamento dei militari in servizio a Campobasso e

con un’area riservata alla sede della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.).

Nell’occasione, il Comandante Interregionale ha sottolineato l’importanza della presenza anche sul territorio

molisano delle Sezioni A.N.F.I. quali realtà associative costituenti, da un lato simbolo del legame affettivo e

indissolubile di appartenenza alla Guardia di Finanza tra il personale in servizio e quello in quiescenza, e

dall’altro rappresentazione di un luogo di incontro e di scambio culturale, dove si rafforzano la comunicazione e

i sentimenti di amicizia, promuovendo iniziative di solidarietà e mantenendo viva la memoria storica dei valori

acquisiti durante il servizio attivo nel Corpo.

La visita si è conclusa con la firma, da parte del Generale Augelli, del Libro d’Onore del Comando Regionale

Molise.