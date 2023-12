GdF: Commemorazione dell’eroe molisano finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare

Nella mattinata del 18 dicembre, in San Felice del Molise (CB), ha avuto luogo la commemorazione del 50° anniversario dell’eroico sacrificio del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, cui è intitolata la Caserma sede del Comando Regionale Molise.

La cerimonia, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Vito Augelli, e del Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Luca Cervi, ha visto la partecipazione delle massime Autorità istituzionali della regione. Le celebrazioni hanno avuto inizio con la resa degli onori, l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro da parte del Generale Augelli, accompagnato dal fratello del decorato, Angelo Zara, presso il Monumento dei Caduti ove è eretta una statua che raffigura il coraggioso Eroe molisano.

In seguito, è stata data lettura della solenne motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare concessa al Finanziere Zara.

La commemorazione è proseguita presso il Centro Polifunzionale del Comune di San Felice del Molise, dove è stata allestita una galleria fotografica e iconografica curata in collaborazione con il Museo Storico della Guardia di Finanza nonché aperto lo stand di Poste Italiane per lo speciale annullo filatelico realizzato in occasione della ricorrenza. Successivamente, il Vice Direttore del TG1, Dott. Filippo Gaudenzi, e il giornalista e storico della testata TGR Molise, Dott. Sergio Bucci, autore del libro “Antonio Zara, Una Vita per l’Italia”, hanno ricordato la figura della valorosa Fiamma Gialla ripercorrendo i tragici eventi del 17 dicembre 1973, quando il giovane

Finanziere molisano, in servizio presso l’aeroporto di Fiumicino, venne trucidato nel tentativo di opporsi ad un commando terroristico che si accingeva a dirottare un aereo di linea.



L’evento, si è concluso con la consegna da parte del Sindaco di San Felice, Corrado Zara, e del Generale Cervi, degli attestati di merito agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Amodio Ricciardi” di Palata – plesso di Montefalcone nel Sannio (CB) – che hanno portato a termine il concorso scolastico “Antonio Zara – Ricordi e Memoria Storica”.