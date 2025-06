GdF Campobasso:Cambio al vertice del Comando regionale

Presso la Caserma “M.O.V.M. Finanziere Antonio ZARA” di Campobasso, ha avuto

luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale Molise tra il Generale di Brigata

Luca Cervi, cedente, e il Generale di Brigata Danilo Petrucelli, subentrante.

All’evento, svoltosi alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di

Finanza, Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, hanno partecipato gli Ufficiali del Comando Regionale,

una rappresentanza di Militari in servizio ed in congedo dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, nonché i

rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari della Guardia di Finanza.

Nel corso della cerimonia, il Gen. B. Luca Cervi, che assumerà un nuovo incarico presso il Comando Generale

della Guardia di Finanza, ha rivolto espressioni di vivo apprezzamento nei confronti di tutto il personale, per la

professionalità e l’impegno dimostrati nell’espletamento delle specifiche attività istituzionali al servizio della

comunità molisana.

Succede nell’incarico di Comandante Regionale il Gen. B. Danilo Petrucelli, proveniente dal Nucleo Speciale

Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma, che ha ricordato, nell’occasione, la sua precedente

esperienza in Molise, quando, con il grado di Capitano, era stato al comando dell’allora Nucleo di Polizia

Tributaria e della Compagnia di Isernia.

Al termine della cerimonia, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C.A. Francesco Greco, ha

espresso il suo apprezzamento al Gen. B. Luca Cervi per l’attività svolta nel Molise e ha formulato i migliori

auspici al Gen. B. Danilo Petrucelli per l’assunzione del nuovo incarico.



Il Generale di Brigata Danilo Petrucelli, Ufficiale della Guardia di Finanza, è nato a Galatone (LE) il giorno 11 agosto 1968 e risiede a Roma. È sposato ed ha due figli di 18 e 22 anni.

È entrato nell’Accademia della Guardia di Finanza il 9 ottobre 1987.

Ha prestato servizio presso reparti operativi del Corpo a Napoli, Isernia, Ponte Chiasso,Roma.

Ha inoltre comandato il Nucleo Polizia Tributaria Torino tra il 2010 ed il 2013.

Ha prestato servizio presso il Comando Generale del Corpo una prima volta dal 2001 al2005; quindi, è stato Capo della Centrale Operativa a cavallo tra il 2013 ed il 2014.

Presso la Scuola Sottufficiali dell’Aquila, è stato una prima volta come Ufficiale istruttore,negli anni 1992/1995, quindi il Capo Ufficio Studi dal 2015 al 2018.

È stato Comandante Provinciale a Parma (2014/2015) e Salerno (2018/2021).

Dal 1° luglio 2022 al 24 giugno 2025, è stato il Comandante del Nucleo Speciale SpesaPubblica e Repressione Frodi Comunitarie.

È laureato in Giurisprudenza.