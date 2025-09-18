GdF Campobasso: cambio al vertice del nucleo di Polizia Economico – Finanziaria

Il Ten. Col. Ermete Liberatore, 55 anni, è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di

Campobasso. Prende il posto del Ten. Col. Marco Soldano che, dopo 4 anni alla guida del Reparto, è stato

assegnato al Gruppo della Guardia di finanza Foggia, quale Comandante.



Ieri, nella caserma ‘Zara”, si è tenuto il formale passaggio di consegne e l’avvicendamento tra gli ufficiali

superiori, alla presenza del Comandante Provinciale, il Col. Francalberto Di Rubbo.



In questi 4 anni, sotto la guida del Ten. Col. Marco Soldano, il Nucleo PEF di Campobasso ha ottenuto

importanti risultati in tutti i segmenti operativi in cui si esplica l’azione del Corpo, dal contrasto alle frodi fiscali,

alla repressione degli illeciti a danno del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea, al contrasto alla criminalità

organizzata: in questo ultimo settore, si ricordano le operazioni “Piazza Pulita” e “Memory” (nell’ambito della

quale la Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso, nei mesi scorsi, ha notificato l’avviso di conclusione

delle indagini preliminari a 47 persone, accusate a vario titolo di reati che spaziano dall’estorsione al traffico

illecito di rifiuti, fino alla turbativa d’asta).



Il Ten. Col. Ermete Liberatore, coniugato e con due figli, si è arruolato nella Guardia di finanza nel 1992. Al

termine del periodo di formazione presso l’Accademia di Bergamo ha comandato i baschi verdi di Brindisi

durante l’operazione “Primavera”, volta al contrasto del contrabbando di sigarette; successivamente ha svolto

incarichi di comando presso i Nuclei (di Polizia Tributaria, ora di Polizia Economico-Finanziaria) di Ancona,

Palermo e Napoli, nonché la Scuola Ispettori di L’Aquila e il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche. Dal 18

settembre 2025 è il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Campobasso.