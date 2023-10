Futuridea, lunedì al Gal Molise la presentazione del Laboratorio di Innovazione Territoriale

Lunedì 23 ottobre, alle ore 16:30, a Campobasso si terrà la conferenza stampa di presentazione del Laboratorio di Innovazione Territoriale – Gal Molise delle imprese e dei sistemi produttivi. I saluti di benvenuto saranno affidati ad Angelo Miniello, presidente del Gal Molise verso il 2000; seguirà un approfondimento su LIT da parte di Adolfo Fabrizio Colagiovanni, direttore tecnico del GAL Molise verso il 2000. Poi si passerà allo ‘Sviluppo rurale e innovazione dei sistemi produttivi: capitale territoriale e mercati alimentari alternativi’ con la relazione di Angelo Belliggiano, professore di scienze e tecnologie agrarie e forestali, Università degli Studi del Molise ed infine ad intervenire su Innovazione e Bioterritorio sarà Carmine Nardone, Presidente di Futuridea.

Al termine della conferenza ci sarà una tavola rotonda degli stakeholder e le conclusioni. “L’obiettivo del LIT – afferma Carmine Nardone – è quello di migliorare la capacità e la qualità produttiva delle imprese agricole, della trasformazione agroalimentare e dell’artigianato in ambito rurale, contribuendo ad accrescere le competenze degli operatori locali, ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni attraverso innovazioni nel prodotto, nel processo, nell’organizzazione e nel marketing, a migliorare i servizi alle imprese e a valorizzare le biodiversità territoriali. Si tratta appunto di un progetto rivolto prevalentemente ai territori rurali ed interni. Siamo grati a Gal Molise e Regione Molise per aver creduto fin dall’inizio

in questo ambizioso progetto.

E la nascita di questo Laboratorio è l’avvio di un percorso partecipativo tra soggetti pubblici e privati che mette al centro il bene comune di un territorio e il tentativo di superare i gap di conoscenze e trasferimento tecnologico. Il Molise, territorio molto vicino al nostro Sannio, può diventare un modello nazionale”.

Dunque appuntamento a lunedì pomeriggio presso sala conferenze del Gal Molise a Campobasso per un evento aperto al pubblico e a chiunque sia interessato alle attività di questo laboratorio di innovazione sociale e territoriale.