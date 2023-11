Furti in città/Annuario: l’amministrazione comunale deve mostrare vicinanza ai cittadini anche con l’informazione

Giovedì 16, il vice-sindaco facente funzioni di Campobasso, Paola Felice, ha relazionato in Commissione, a Palazzo San Giorgio, sull’incontro tenutosi in Prefettura sull’emergenza furti in città.

Occorre informare al meglio i cittadini, poiché gli stessi devono comprendere come la Prefettura di Campobasso e le Forze dell’Ordine siano attive sul territorio, in maniera massiccia, al fine di risolvere questo fenomeno che va avanti da diverse settimane.

L’amministrazione comunale deve mostrare vicinanza ai cittadini anche attraverso una campagna di sensibilizzazione per informare come comportarsi in caso di furto, auto sospette, persone sospette, facendo riferimento solo alle forze dell’ordine e cercare di evitare di mettere in campo azioni di propria iniziativa.

In questo momento particolare e importante collaborare in sinergia con le forze dell’ordine al fine di contrastare questo fenomeno che da diverse settimane sta creando terrore in città!

Il Senatore Costanzo Della Porta ha scritto al Ministro dell’Intenro, sollecitando la discussione dell’interrogazione presentata lo scorso 18 luglio ed evidenziando gli ultimi eventi delittuosi nella città di Campobasso e nei paesi limitrofi.

Attenzioniamo il fenomeno, ma facciamo attenzione.

Mario Annuario

Capogruppo Fratelli d’Italia Comune di Campobasso