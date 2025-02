Furti in Abitazione: Molise, nonostante l’aumento dei furti rimane tra le regioni meno colpite – Osservatorio Censis – Verisure

Nel 2023 nella regione sono stati registrati 551 furti in abitazione, con un tasso di 19,0 ogni 10.000 abitanti, inferiore di 6,0 punti alla media nazionale. Nonostante i numeri contenuti, rispetto al 2022 è stato registrato un incremento del 15,0%, superiore la media nazionale. L’Indice di Sicurezza Domestica si attesta a 101,4/100, in linea con la media italiana.

Il furto in casa è il reato che suscita maggiore preoccupazione tra gli italiani. Secondo la terza edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il supporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno, il 48% della popolazione lo considera la principale fonte di inquietudine.

In questo scenario, il Molise presenta una situazione particolare: con 551 furti registrati nel 2023, si conferma tra le regioni meno colpite in termini assoluti, con un tasso di 19,0 furti ogni 10.000 abitanti, significativamente inferiore alla media nazionale.

TREND DEI FURTI: UN SEGNALE DA NON SOTTOVALUTARE

Tuttavia, è opportuno evidenziare un dato che merita particolare attenzione: l’incremento del 15,0% rispetto all’anno precedente, nettamente superiore alla media nazionale, che si attesta al 10,4%. Sebbene i numeri assoluti restino contenuti, tale aumento indica la necessità di non abbassare la guardia, anche nelle aree tradizionalmente meno esposte al fenomeno dei furti, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi.

INDICE DI SICUREZZA DOMESTICA: SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

L’Indice di Sicurezza Domestica*, elaborato da Censis e Verisure, colloca il Molise in una posizione intermedia della classifica regionale, con un punteggio di 101,4/100, sostanzialmente in linea con la media italiana di 100/100. Questo dato, unito al basso tasso di furti, evidenzia come la regione mantenga un buon livello di protezione delle infrastrutture abitative, pur suggerendo margini di miglioramento nella gestione complessiva della sicurezza domestica.

PREVENZIONE E TECNOLOGIA: LA RISPOSTA DEI CITTADINI

In linea generale, la terza edizione dell’Osservatorio Censis-Verisure evidenzia una consapevolezza sempre più sviluppata degli italiani riguardo l’importanza della prevenzione. Secondo i dati, l’89,2% degli italiani considera la sicurezza domestica un elemento essenziale per il proprio benessere e il 50,1% prevede di investire di più in sistemi di protezione nei prossimi anni.

Il forte incremento dei furti in tutto il paese sta spingendo sempre più famiglie a dotarsi di soluzioni di sicurezza avanzate. Il 64,7% degli italiani ritiene necessario un sistema d’allarme integrato, in grado di anticipare e neutralizzare i pericoli. Oltre alla protezione contro le intrusioni, si diffonde anche l’esigenza di dispositivi per la sicurezza personale, con il 25,5% che teme incidenti domestici e il 37,7% preoccupato di sentirsi male in casa senza possibilità di ricevere soccorso.

* Questo indice valuta la sicurezza domestica non solo sulla base del numero di furti, ma anche considerando altri fattori che incidono sulla protezione e sul benessere tra le mura di casa: la presenza di persone vulnerabili (anziani soli, disabili), la qualità degli impianti domestici e il livello di sovraffollamento.

VERISURE IN BREVE

Leader europeo nella sicurezza monitorata, Verisure protegge oltre 5 milioni di famiglie e attività commerciali in 17 Paesi tra Europa e America Latina. Fondata in Svezia nel 1988, l’azienda ha rivoluzionato il settore della sicurezza sviluppando il primo sistema di allarme collegato h24/365 ad una Centrale Operativa monitorata da Guardie Particolari Giurate Verisure. L’azienda fornisce un servizio di protezione completo che unisce tecnologia all’avanguardia e intervento umano professionale, con oltre 28.000 professionisti dedicati alla sicurezza dei clienti.

Dal suo ingresso nel mercato italiano nel 2013, l’azienda ha registrato una crescita costante, portando il proprio servizio in ben 15 regioni e 78 province finora e affermandosi come riferimento nel settore della sicurezza, con un team di 3.000 persone, oltre 350.000 clienti e la Centrale Operativa più grande d’Italia. Nel 2025, Verisure ha ottenuto il doppio riconoscimento Top Employer Italia per il terzo anno consecutivo ed Europa per il secondo anno. Nel 2024, inoltre, l’azienda ha ricevuto la nomina di Great Place To Work per il terzo anno consecutivo e ha inaugurato il nuovo headquarter Green Island a Roma.