“Fuori di Glutine – Dove il sapore non conosce etichette”. Evento per promuovere inclusione, consapevolezza e sostegno ai bambini celiaci

Una cena che unisce gusto e solidarietà, capace di trasformare la buona cucina in un gesto concreto di sostegno. È questo lo spirito con cui nasce “Fuori di Glutine – Dove il sapore non conosce etichette”, l’iniziativa benefica promossa dalla Fondazione Mediolanum, con il contributo del Pastificio La Molisana e del Ristorante Villa dei Conti, in programma giovedì 30 ottobre alle ore 20:00 presso la sede del pastificio a Campobasso.

Protagonista della serata sarà lo Chef Nino Nasillo, che guiderà gli ospiti in un percorso culinario interamente gluten free, dimostrando come la cucina senza glutine non sia una rinuncia, ma una scelta di gusto, innovazione e inclusione.

Il ricavato dell’evento sarà interamente destinato al sostegno dei bambini celiaci e delle loro famiglie, attraverso la distribuzione di buoni alimentari per l’acquisto di prodotti senza glutine, in collaborazione con AIC Molise (Associazione Italiana Celiachia).

“La celiachia è una condizione che impone attenzioni quotidiane e costi aggiuntivi non sempre sostenibili – spiegano gli organizzatori –. Con questa iniziativa vogliamo non solo offrire un aiuto concreto, ma anche diffondere una nuova cultura dell’alimentazione inclusiva, in cui il piacere della tavola sia davvero accessibile a tutti.”

L’evento, che si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione Mediolanum a favore dell’infanzia e della solidarietà sociale, rappresenta un momento di sensibilizzazione importante anche per la comunità molisana, chiamata a riconoscere il valore di una corretta informazione e di una rete di sostegno intorno a chi vive la celiachia ogni giorno.

“Fuori di Glutine” sarà dunque molto più di una cena: sarà l’occasione per riscoprire il potere della convivialità, del rispetto e della condivisione come strumenti di inclusione e crescita collettiva.

I posti per la serata sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e adesioni: Valeria 328 201 2545 – Tiziana 333 484 9231.