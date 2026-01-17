Fuoco di Sant’Antonio Abate a Campobasso. Accensione e benedizione (VIDEO)

Oggi, sabato 17 gennaio 2026 a Campobasso si è rinnovato uno degli appuntamenti più autentici e sentiti della sua identità: la Festa di Sant’Antonio Abate, celebrazione che intreccia fede, tradizione popolare e vita comunitaria. Per l’intera giornata, il quartiere dedicato al Santo si trasforma in un luogo di incontro, preghiera e condivisione, animato da riti antichi, musica e convivialità.

Il tema scelto per l’edizione 2026, “Coraggio… si alzerà il fuoco della pace”, richiama il significato più profondo della festa: il fuoco non è solo elemento rituale, ma simbolo di luce che vince il buio, di protezione, di rinascita e di unità tra le persone. È il fuoco che scalda l’inverno e accende la speranza, invitando la comunità a ritrovarsi attorno a valori condivisi.

proponiamo nel video la accensione e benedizione del fuoco da parte di don Francesco Labarile.

VIDEO