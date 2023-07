Francesco Capalbo nominato nel Comitato per i Principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise, e Delegato del Rettore al bilancio, Francesco Capalbo è stato nominato nel Comitato per i Principi Contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Di fatto si tratta del comitato che elabora le regole alle quali tutte le società e gran parte delle pubbliche amministrazioni italiane (ivi incluse le Università) si devono attenere per la redazione del bilancio; e quindi oggi, UniMol partecipa direttamente, riveste e gioca un ruolo importante in tale quadro di riferimento.

L’OIC, infatti, è l’Istituzione alla quale la legge italiana attribuisce il compito di emanare i principi contabili nazionali, di fornire supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile e di partecipare al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale.

In questo contesto, al Comitato per i Principi Contabili (composto da 17 membri, esperti e studiosi particolarmente qualificati nell’elaborazione e applicazione dei principi contabili) spetta la funzione di definite e di proporre al Consiglio di Amministrazione dell’OIC i principi contabili nazionali da adottare e le loro modifiche, la posizione da assumere in merito alle proposte di adozione dei principi contabili internazionali, alle interpretazioni dei principi contabili, agli altri documenti a valenza interpretativa o applicativa, ai pareri sui provvedimenti legislativi e regolamentari da adottare in materia contabile.

Ricevere una così significativa attestazione istituzionale e scientifica di respiro nazionale in materia di principi contabili rappresenta, certamente, per il Prof. Capalbo, un rilevante traguardo e risultato personale, ma testimonia anche un chiaro concetto di qualità della didattica e delle ricerca che caratterizza la filiera formativa di economia aziendale e di management e consulenza aziendale, con le diverse opportunità a disposizione e ad appannaggio degli attuali e futuri studenti e studentesse.