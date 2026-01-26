Forza Italia, Cefaratti: “Un’idea liberale che riparte dai territori e che è completamente alternativa alle sinistre”

Il consigliere comunale di Campobasso con la delegazione molisana che ha preso parte all’evento di Napoli sulla discesa in campo di Silvio Berlusconi

“È stato un onore e un piacere prendere parte, presso l’Auditorium dell’Hotel Continental di Napoli, all’evento nazionale di Forza Italia organizzato per ricordare la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Trentadue anni dopo, resta sempre più attuale la missione politica che vuole un’Italia più libera, dinamica e competitiva”.

È quanto dichiara in una nota il consigliere comunale azzurro di Campobasso Nicola Cefaratti

“Un dibattito interessante e di alto profilo ha animato la manifestazione, che ha visto la partecipazione tra gli altri del segretario Antonio Tajani e del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto. Il Molise è stato egregiamente rappresentato dagli interventi del presidente Francesco Roberti e del senatore Claudio Lotito, senza dimenticare la nutrita delegazione di amministratori regionali e cittadini e dei tanti simpatizzanti giunti dalla nostra regione per prendere parte ai lavori”.

“C’e un’idea di Paese moderno e liberale, – ha aggiunto Cefaratti – nata nel 1994 da Silvio Berlusconi e da portare ancora a compimento. Col passare dagli anni si è compreso che il ruolo ricoperto dalle amministrazioni locali è in tal senso centrale e vitale per Forza Italia, così come la passione e l’impegno di chi con coerenza lotta sui territori per difendere tali idee. Il buongoverno – conclude – non può che partire dal basso e in alternativa a una sinistra ormai sempre più aliena ad idee di sviluppo e progresso economico e sociale”.